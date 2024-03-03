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الأحد، 03-03-2024 09:07 ص

السير: التعامل مع اعطال مركبات وطرق تشهد تدني مدى الرؤية الافقية

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الوكيل الإخباري - قال الملازم1 مصعب المرايات من إدارة السير المركزية، إنه تم صباح اليوم الأحد، التعامل مع عدة أعطال مركبات على طريق رئيسية وحيوية في عمّان، سبّبت بعض الازدحام المروري.

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وبيّن المرايات، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع تعّطل مركبة أعلى جسر النهضة، وتعطّل مركبة أخرى أعلى جسر الجامعة الأردنية، موضحاً أنه تم التعامل مع الأعطال ورفع العوائق عن الطرق.

 

وأشار إلى أن طرق عدة تشهد تدني لمدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وهي طريق المطار من مخرج جسر الأمير حسين، ونفق الملتقى باتجاه الثامن، ودوار المشاغل باتجاه شارع الشهيد.


وأضاف المرايات أن دوريات السير قامت منذ ساعات الصباح بتأمين ايصال طلاب الجامعات والمدارس إلى وجهاتهم، من خلال انتشار الكوادر وتسهيل حركة المرور.


ودعا السائقين إلى القيادة بحذر وعدم ارتكاب المخالفات، خاصة خلال تساقط الأمطار.

 




 

 


 

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