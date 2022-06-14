حافلات كهربائية في عمّان ودعم أجرة الركاب.. تعرف على استراتيجية الأمانة 2026

الوكيل الإخباري - خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني أمانة عمان يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، استعرض أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أبرز محاور استراتيجية أمانة عمان الكبرى للسنوات الخمس المقبلة المتضمنة تنفيذ 212 مشروعا ومبادرة بكلفة 918 مليون دينار.

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وبين أنها تنسجم مع الأهداف الوطنية والتنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي خصوصا فيما يتصل بتحسين جودة الحياة.



وقال إن الاستراتيجية، التي تتضمن خطة تطويرية لقطاع النقل العام ممتدة لـ 10 سنوات، تستهدف مشاريع نوعية لإحداث أثر مباشر في الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تطوير عدد من التشريعات وتعزيز الاستثمار وتحسين البيئة والنقل وتنفيذ حلول مرورية وبنية تحتية.



كما تتصدى الاستراتيجية، لتحديات التغير المناخي وازدياد عدد السكان، موضحا أن جزءا من المشاريع ستنفذ من مخصصات ضمن الموازنة السنوية للأمانة.



وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات المتوقعة التي ستنفذ من خلال شركة رؤية عمان- الذراع الاستثماري للأمانة تقدر بـ 126 مليون دينار.



وستؤسس الأمانة، حسب الاستراتيجية، شركة لإدارة النفايات الصلبة ومعالجتها، ومصنع المعالجة البيولوجية الميكانيكية للنفايات العضوية بإعادة تدوير النفايات وإنتاج الطاقة والسماد بقدرة إنتاجية تصل إلى 239 طنا/يوميا.



كما ستنشئ متنزهات وحدائق جديدة وستعمل على إعادة تأهيل وتطوير حدائق بكلفة 44 مليون دينار، وتعزيز مشروع باص عمان بشراء وتشغيل 136 حافلة و15 حافلة كهربائية ليصل عددها إلى 286 حافلة، فضلا عن دعم أجرة الركاب.



وتشمل الاستراتيجية استكمال تنفيذ مشروع حافلات التردد السريع للمرحلتين الأولى والثانية لإجراء تحسينات مرورية للتقاطعات وحلول مرورية بطول 50 كيلومترا و بكلفة 281 مليون دينار.

