السبت 04-02-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 04-02-2023 04:31 م

حالة الطقس مع أول يوم لعودة الطلبة للمدارس - تحذيرات

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ يوم الاحد إرتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاء الاجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً مع احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح الباكر في شمال المملكة 
 
وتكون الاجواء ليلاً شديدة البرودة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
 
وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح  بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول ،وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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وأنهت وزارة التربية والتعليم جميع استعدادتها لاستقبال الطلبة في بداية الدوام الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من غدٍ الأحد.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، الدكتور أحمد المساعفة، إن 2.2 مليون طالب وطالبة يتوجهون غدا إلى مدارسهم البالغ عددها 7500 مدرسة من جميع القطاعات التعليمية في محافظات المملكة.

 

 

 

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