مستجدات المنخفض القادم للاردن وأماكن تساقط الثلوج

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الثلاثاء بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل اقل من معدلاتها الاعتيادية، الاجواء باردة جدا وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة يصحبها الرعد وتساقط البرد، ويتوقع ان تكون الهطولات غزيرة احيانا مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة .



ويتوقع مع ساعات المساء والليل ان تشهد اجزاء من المناطق الجنوبية الغربية زخات من الامطار المتقطعة، مع احتمال ضعيف لتساقط زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية الجنوبية (الشراة) ولفترة قصيرة، وتكون ممزوجة بالمطر أحياناً.



وتبقى الاجواء يوم الاربعاء باردة جدا وغائمة جزئيا الى غائمة مع تساقط زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، ومع ساعات المساء والليل يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة حيث يشتد هطول المطر ويمتد الى العديد من المناطق مصحوبا بالرعد وتساقط البرد أحيانا، مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة .



وتشير التحليلات الأولية الى توقع هطول زخات من الثلج خلال ساعات الليل فوق قمم الجبال العالية الجنوبية .

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