مع انتهاء المربعانية: شح الامطار يثير مخاوف المزارعين ويهدد السدود

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - مع انحباس المطر، وضعف معدلات الهطول بشكل واضح خلال شهر كانون الثاني، تتجه الأنظار إلى المنتوجات الزراعية الموسمية لهذا العام، وتأثير الانحباس المطري على معدلات وكميات الإنتاج ومعدلات تخزين السدود، خاصة التي تستخدم لري المزروعات.

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مزارعون قالوا لـ " الوكيل الإخباري" إن معدلات الهطول المطري خلال مربعانية الشتاء قليلة جداً، وهو ما يدعو للقلق على الإنتاج للموسم، سواء مزروعات الحبوب مثل القمح أو الشعير، أو الأشجار المثمرة.



وأشاروا إلى ان تراجع كميات المياه المُخزنة في السدود من الممكن ان تؤثر على التزويد، موضحين أن مربعانية الشتاء انتهت دون هطول بالمعدل المقبول، ما يثير مخاوف ان يتكبد المزارعين خسارات كبيرة، أو يدفع آخرين للتوقف عن الزراعة خاصة المزروعات الصيفية .



رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، عبر عن هذه المخاوف مع نقص المياه في السدود، خاصة سد الملك طلال المخصص لري المزروعات.



وقال خدام لـ " الوكيل الإخباري" إن المخاوف تدور حول عدم توفر مياه الري للمزروعات للمواسم القادمة، خاصة أشجار الحمضيات والموز وغيرها.



وتأمل خدام أن يكون باقي الموسم المطري جيداً وأن يعدل تخزين السدود ليبث الأمل لدى المزارعين.



من جهته قال رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه عبد الله الزبن إن الإنتاج المحلي من الفواكه حتى الان لم يجهز، منوها إلى انه يحتاج إلى عدة اشهر اخرى.



وأشار الزبن لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن الخضار المنتجة الآن من مناطق الشفا، وهي ما زالت تعاني من ضعف الأسعار نظرا لأن دول الخليج بات لديها انتاج محلي.



وتأمل أن تهطل الأمطار خلال خمسينية الشتاء التي تبدأ يوم غداً، وان يعدل الموسم المطري لينعكس على الإنتاج.



وتنتهي اليوم مربعانية الشتاء، بعد أن وصل مجموع الهطول المطري إلى 8% فقط، وفقاً لدائرة الأرصاد الجوية.