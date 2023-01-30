الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب الأحوال الجوية المتوقعة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة في جنوب المملكة، والخفيفة في الشمال والوسط هذه الليلة، وحسب تطورات الحالة الجوية بسبب تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، التي يتوقع أن تؤثر على أجزاء من المناطق الجنوبية والتي قد يصحبها الرعد أحياناً، حسب نشرة دائرة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان



وطلبت الوزارة من غرف العمليات في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في مختلف محافظات وألوية المملكة، الاستعداد للتعامل مع الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة غداً (الثلاثاء) وخلال الأيام القادمة، والتي ستشهد بإذن الله أمطاراً في الشمال والوسط يصحبها الرعد وتساقط البرد، مع احتمالية هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق، وقد تؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.



كما طلبت الوزارة من كافة غرف العمليات في البلديات والمجالس إعلان حالة الطوارئ المتوسطة غداً الثلاثاء، وحسب تطورات الحالة الجوية.



وتفيد نشرة الأرصاد الجوية بأنه يتوقع أيضاً مع ساعات المساء والليل غداً (الثلاثاء) أن تشهد أجزاءً من المناطق الجنوبية الغربية زخات من الأمطار المتقطعة، مع فرصة لتساقط زخات خفيفة من الثلوج فوق قمم الجبال العالية الجنوبية (الشراة) ولفترة قصيرة، وتكون ممزوجة بالمطر أحياناً.



وأكدت الوزارة على غرف الطوارئ الـ (122) غرفة في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة والرئيسية في عمّان التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب الحالة الجوية، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية في عمّان بالتطورات أولاً بأول عن طريق نظام الطوارئ الخاص بالوزارة.



ووجهت وزارة الإدارة المحلية البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف المحافظات والألوية إلى أهمية تفقد والتأكد من جاهزية الآليات والمعدات وفرق الطوارئ ومستلزمات الإدامة في الحالات الطارئة، إضافة إلى متابعة الأوضاع في المناطق الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبّارات والطرق الرئيسية مبكراً وباستمرار، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري.



ودعت الوزارة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف محافظات وألوية المملكة إلى التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى وغيرها، وتقديم لها الآليات والمعدات والكوادر والإمكانيات المتاحة لديها للمساعدة في مواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي ترافق الحالة الجوية، وإعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في مختلف وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتكرار ذلك لضمان التواصل الدائم مع المواطنين.



وشددت وزارة الإدارة المحلية على المواطنين الذين يقطنون بالقرب من المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والبؤر الساخنة المعروفة بخطرها في فصل الشتاء على ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم وعائلاتهم.



كما طلبت الوزارة من البلديات مواصلة تفقد مراكز الإيواء الطارئة التابعة لها، تحسباً لأي حالات طارئة ستتعامل معها غرف الطوارئ التابعة لها، أو غرف الطوارئ الأخرى.



وأهابت الوزارة بالمواطنين التعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد بالاتصال مع غرفة الطواري الرئيسية في الوزارة بعمان على رقم هاتف (064641393) للإبلاغ عن أي حالة طارئة بسبب الحالة الجوية والتي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

