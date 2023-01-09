حبس فارض أتاوات 3 سنوات حطَّم مركبة مواطن وأخذ 7 دنانير عنوة

الوكيل الإخباري - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في جرائم البلطجة والأتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي عطية السعود، حبس شخص لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتحطيم مركبة صاحب مطعم في العاصمة عمَّان وأخذ مبلغ 7 دنانير عُنوة وبدون وجه حق منه.

اضافة اعلان



وثبُت للمحكمة خلال جلسات المحاكمة العلنية، أنَّ المُدان من ذوي السَّوابق الجُرمية وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة والشروع فيها وعرض الرشوة والمقاومة ويشكل خطرًا على عناصر الأمن العام وفُرضت عليه الإقامة الجبرية عدة مرات ولوحق أمام محاكم الصلح ولم يلتزم بشروط تلك الإقامة.



وأشار قرار التجريم إلى أنَّ المُدان حضر إلى أحد المطاعم في العاصمة عمَان وطلب صرف مبلغ 5 دنانير وأخذ ما يريد لكنه لم يُسلِّم صاحب المطعم المبلغ وغادر المكان، ثم عاد مرة أخرى وأخذ 6 سندويشات بمبلغ دينارين ولم يدفع الثمن وقال لصاحب المبلغ اعتبرهم "خاوة"، واستعرض قوته على صاحب المطعم بأداة حادة كان يحملها ثم حطم مركبته عبر "بلطة" كان يحملها.



وتبين للمحكمة أنَّ المُدان عاد مرَّة أخرى للمطعم وكتب عبارات فضحت قاموسه اللغوي المشين وأظهرت اعوجاج مسيرة حياته، ثم ألحق أضرارا كبيرة بمركبة صاحب المطعم ثبتت للمحكمة من خلال تقرير نظَّمه المركز الأمني المختص بذلك.



وتوصلت المحكمة عملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى إدانة المشتكى عليه بجرم استخدام القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف خلافا لأحكام المادة أ /415 / ب مكررة من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.



وبين قرار التجريم أن المُدان ومن خلال تصرفاته يروم إلى جعل المكان لا يخضع لقانون أو نظام بل يخضعه لشريعة الغابة أو لشريعته والإخلال بالأمن والنظام المجتمعي وذلك باستعراضه القوة والسطو ويهدد بالعنف وهذا يعني وقوع الجريمة.