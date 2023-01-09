الإثنين 09-01-2023
الوكيل الاخباري

دورة لأصدقاء الشرطة في مركز شابات عبين عبلين بعجلون

جمعية لغة الضاد تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

نقابة الصحفيين تنعى الزميل جواد مرقة

جلسة تعريفية في الكرك حول جائزة الحسين للعمل التطوعي

أرقام سيارات مميزة للبيع بالمزاد العلني

الجامعة الهاشمية توقع 5 مذكرات تفاهم مع جامعات عراقية

الملك يؤكد أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون بين الأردن والولايات المتحدة

الكرملين يدين أعمال الشغب في البرازيل ويؤكد دعمه للرئيس دا سيلفا

الملك في دارة الراحل عبدالسلام المجالي

الخارجية الروسية تعلق على الأحداث في البرازيل

الإثنين، 09-01-2023 03:18 م

حبس فارض أتاوات 3 سنوات حطَّم مركبة مواطن وأخذ 7 دنانير عنوة

392410_1_1603011030


الوكيل الإخباري - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في جرائم البلطجة والأتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي عطية السعود، حبس شخص لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتحطيم مركبة صاحب مطعم في العاصمة عمَّان وأخذ مبلغ 7 دنانير عُنوة وبدون وجه حق منه.

اضافة اعلان


وثبُت للمحكمة خلال جلسات المحاكمة العلنية، أنَّ المُدان من ذوي السَّوابق الجُرمية وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة والشروع فيها وعرض الرشوة والمقاومة ويشكل خطرًا على عناصر الأمن العام وفُرضت عليه الإقامة الجبرية عدة مرات ولوحق أمام محاكم الصلح ولم يلتزم بشروط تلك الإقامة.


وأشار قرار التجريم إلى أنَّ المُدان حضر إلى أحد المطاعم في العاصمة عمَان وطلب صرف مبلغ 5 دنانير وأخذ ما يريد لكنه لم يُسلِّم صاحب المطعم المبلغ وغادر المكان، ثم عاد مرة أخرى وأخذ 6 سندويشات بمبلغ دينارين ولم يدفع الثمن وقال لصاحب المبلغ اعتبرهم "خاوة"، واستعرض قوته على صاحب المطعم بأداة حادة كان يحملها ثم حطم مركبته عبر "بلطة" كان يحملها.


وتبين للمحكمة أنَّ المُدان عاد مرَّة أخرى للمطعم وكتب عبارات فضحت قاموسه اللغوي المشين وأظهرت اعوجاج مسيرة حياته، ثم ألحق أضرارا كبيرة بمركبة صاحب المطعم ثبتت للمحكمة من خلال تقرير نظَّمه المركز الأمني المختص بذلك.


وتوصلت المحكمة عملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى إدانة المشتكى عليه بجرم استخدام القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف خلافا لأحكام المادة أ /415 / ب مكررة من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.


وبين قرار التجريم أن المُدان ومن خلال تصرفاته يروم إلى جعل المكان لا يخضع لقانون أو نظام بل يخضعه لشريعة الغابة أو لشريعته والإخلال بالأمن والنظام المجتمعي وذلك باستعراضه القوة والسطو ويهدد بالعنف وهذا يعني وقوع الجريمة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

دورة لأصدقاء الشرطة في مركز شابات عبين عبلين بعجلون

w

جمعية لغة الضاد تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

120238235148899700300

نقابة الصحفيين تنعى الزميل جواد مرقة

120237201045480337909

جلسة تعريفية في الكرك حول جائزة الحسين للعمل التطوعي

main_image63bc1c8d5af3d

أرقام سيارات مميزة للبيع بالمزاد العلني

12202228131957713356855

الجامعة الهاشمية توقع 5 مذكرات تفاهم مع جامعات عراقية

أخبار متعلقة
122022314337554602659

تغليظ عقوبة 6 من أصحاب السَّوابق حتى 7 سنوات

122022314337554602659

حبس شخص سنتين لممارسته البلطجة على والده

حسام-أبو-علي

أبو علي : نظام الفوترة الوطني لا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية

2892ce6e-التضخم-تعبيرية

ارتفاع نسبة التضخم في الأردن 4.22% خلال 11 شهرا

WhatsApp Image 2022-12-13 at 10.48.31 AM (1)

الزهير تفتتح الندوة العربية الأولى في الشرق الأوسط للسلامة والصحة المهنية

0L5A9529

الصحة تعلن أسماء مراكز التطعيم ضد كورونا ومواعيد العمل