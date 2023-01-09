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الإثنين، 09-01-2023 01:53 م

تغليظ عقوبة 6 من أصحاب السَّوابق حتى 7 سنوات

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الوكيل الإخباري - قرَّرت محاكم الجنايات في المفرق وعجلون والرَّمثا تغليظ عقوبة 6 أشخاص اعتادوا ارتكاب الجنايات، وصدرت بحقهم أحكاما قضائية ولم يمض عليها 10 سنوات ورفعت عقوبتهم حتى 7 سنوات لأحدهم.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الاثنين، إنَّ محكمة جنايات المفرق قرَّرت تغليظ عقوبة شخص اعتاد ارتكاب الجنايات ورفعتها من ثلاث سنوات الى أربع سنوات.


وبينت أنَّ المحكمة توصلت إلى أنَّ المُدان صدرت بحقه أحكاما قضائية بسبب ارتكابه الجرائم ولم يمض عليها عشر سنوات وبالتالي فإن القانون نص على تغليظ العقوبة بحقة في محاولة لردعه عن تكرار ارتكابه للجرائم.


وقرَّرت محكمة جنايات عجلون تشديد العقوبة بحق شخص اعتاد ارتكاب جناية الإيذاء بأداة حادة ورفعتها من 3 سنوات لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات ونصف، حيث صدرت بحقه أحكاما سابقة ولم يمض عليها عشر سنوات.


ورفعت المحكمة عقوبة شخصين آخرين عادوا لارتكاب الجرائم وصدرت بحقهم عدة أحكام بالإدانة وأصبحت العقوبة اربع سنوات بعد أن كانت 3 سنوات.


وقررت محكمة جنايات الرمثا رفع عقوبة شخص اعتاد ارتكاب جناية السرقة من خمس سنوات لتصبح العقوبة المشدَّدة بحقه سبع سنوات، ورفعت عقوبة مُدان آخر بالسَّرقة واعتاد ارتكاب الجنايات من سنة إلى سنة وثمانية أشهر.


وأكدت الأمانة العامة للمجلس القضائي أنّ العمل بتغليظ العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري الجنايات بهدف القضاء على الظواهر الجرمية وخفض نسبة العود الجرمي.

 




 

 


 

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