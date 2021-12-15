الأربعاء 15-12-2021
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الأربعاء، 15-12-2021 01:42 م

حجازي يلتقي رئيس الرقابة الإدارية المصري ويوقعان مذكرة تفاهم

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف التاسع الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية حسن عبد الشافي أحمد حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره وتبادل الخبرة والتجارب إضافة إلى التعاون في مجالات التدريب والتحريات المالية.

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وقد جرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين حددت مجالات التعاون بينهما والتنسيق في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال دراسة عوامله والأوضاع المشجعة على ممارسته وقياسه وتقييم مخاطره وأنسب السبل لمكافحته ولا سيما التعاون فيما بينهما في مجال الدورات التدريبية المتخصصة وتبادل الخبراء وتعزيز قدرات ومهارات المستخدمين في الهيئتين والتعاون في مجال الدراسات والبحوث الأكاديمية ذات الصلة بممارسات الفساد والجرائم المالية.

 

وتنص مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات والدراسات المتعلقة بالتدابير المتخذة، في إطار الصلاحيات المخولة لكل طرف، والرامية للوقاية من الفساد ومكافحته إضافة إلى تبادل الممارسات الناجحة والفضلى والمناهج المعتمدة التي أثبتت فعاليتها في المجالين التشريعي والعملي عن طريق المشاركة في الندوات وورش العمل والمنتديات والمؤتمرات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وتبادل الوفود والخبرات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

 




 

 


 

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