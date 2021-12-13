الوكيل الاخباري - أكد وزير المياه والري السابق معتصم السعيدان أنه هو من أحال ملف التعيينات على حساب شراء الخدمات في الوزارة إلى هيئة مكافحة الفساد.

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وقال السعيدان في تصريح لـ"الوكيل الاخباري" إنه عند تسلمه لحقيبة المياه وخلال مراجعته لتعيينات شراء الخدمات أحال الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي على علم بذلك وقد فتحت ملفا للتحقيق بهذه التعيينات بناء على تنسيب السعيدان.

وبين أنه عند انتهاء العقود تم تقديم طلبات لتجديدها، حيث وافقت الوزارة على تجديد بعضها بعلم واطلاع هيئة مكافحة الفساد وهي تعلم وتراقب هذا الملف.

وأشار أن إجابة سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية لم تكن موفقة، ولم يستطع الاجابة على سؤال النائب بشكل كامل ووافي، وهو ما تسبب بتحويله إلى مكافحة الفساد، مؤكداً: سامح الناصر ورطني بإجابته.

وختم تصريحاته المقتضبة لـ"الوكيل الاخباري" مؤكداً على أنه هو من أحال ملف التعيينات إلى مكافحة الفساد، قائلاً: " انا بعرف كيف آخذ حقي".