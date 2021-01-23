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السبت، 23-01-2021 05:24 م

حجر منزلي 14 يوما للقادمين من بريطانيا

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم ميستو، السماح بدخول المسافرين الأردنيين القادمين من بريطانيا عبر الرحلات الجوية غير المباشرة (الترانزيت)، بدءا من السبت، بعد توقف دام أكثر من شهر إثر ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة الشهر الماضي.

الحكومة قررت إيقاف رحلات المسافرين الجوية المباشرة وغير المباشرة (الترانزيت) القادمة من المملكة المتحدة، اعتبارا من 21 كانون الأول/ديسمبر، والذي استمر حتى الآن.

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ويُشترط للراغبين بالعودة إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد (PCR) قبل 72 ساعة من الوصول إلى الأردن، وفحص آخر عند الوصول إلى الأردن، ووجوب خضوع المسافر القادم إلى حجر منزلي مدته 14 يوما.

وبشأن حظر السفر من وإلى دول أخرى يوجد بها سلالات جديدة من الفيروس، قال ميستو إن وزارة الصحة لم تصدر أي تعليمات جديدة متعلقة بدول أخرى، مشيرا إلى أن القرارات قد تتغير في أي لحظة، بما فيه مصلحة الأردنيين.


 




 

 


 

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