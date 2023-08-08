حدود جابر: ضبط 37 قضية مخدرات و27 قضية تزييف لنهاية حزيران

الوكيل الإخباري-

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أكد مدير مركز حدود جابر، العقيد باسم العجارمة، ضبط 37 قضية مخدرات و27 قضية تزييف حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي.وخلال زيارة لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية لمركز حدود جابر، قال العجارمة إنه تم التعامل مع 516565 مسافرا ما بين قادم ومغادر من مختلف الجنسيات، ومع 91422 مركبة ما بين مركبة وحافلة قادمة ومغادرة، ومع 38736 شاحنة.تصريحات العجارمة جاءت خلال زيارة أجرتها لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، اليوم الثلاثاء، إلى مركز حدود جابر ومدينة أم الجمال الأثرية.واستهلت اللجنة جولتها، التي شارك فيها مساعد رئيس مجلس النواب النائب ذياب المساعيد وأعضاء اللجنة النواب محمود الفرجات وعائشة الحسنات وماجد الرواشدة ونواش القواقزة ومحمد الخلايلة وناجح العدوان، بزيارة مركز حدود جابر للاطلاع على واقع الإجراءات المتخذة للقادمين والمغادرين من وإلى الأردن والجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية والمختصة في هذا السياق.وقال رئيس اللجنة، النائب عبيد ياسين، إن زيارة اللجنة إلى مركز حدود جابر تأتي ضمن صميم عمل اللجنة للاطلاع على واقع الحال، مشيرا إلى أن المعبر الحدودي في جابر يعد بوابة اقتصادية وتجارية وكان من أنشط المراكز الحدودية في السابق.وأضاف أن اللجنة تهدف من هذه الزيارة للاطلاع على واقع الحال والمشاكل والتحديات التي تواجه عمل المركز الحدودي ومدى جاهزيته، والاطلاع أيضا على حركة النقل سواء للشحن أو للركاب خاصة في ظل قرار المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالعمر التشغيلي للشاحنات.