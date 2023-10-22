حزب الاتحاد الوطني الأردني، تغيير في نهج الوقفات التضامنية، يقود وقفة حاشدة أمام البعثة الأوروبية: الأردن وفلسطين يد واحدة ضد العدوان

الوكيل الاخباري - أظهرت قوى الشعب الأردني تضامنها الواسع ووقوفها المتواصل إلى جانب القضية الفلسطينية، حيث نظم حزب الاتحاد الوطني الأردني وقفة تضامنية حاشدة، تأييدًا لموقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف قطاع غزة.



تحديداً أمام المقر الدائم للبعثة الأوروبية، اجتمع عدد كبير من المتظاهرين من أبناء الشعب الأردني وأعضاء حزب الاتحاد الوطني الأردني تلبية لدعوة حزب الاتحادالوطني الأردني، حاملين الأعلام الأردنية والفلسطينية وشعارات تندد بالعدوان والمجازر وعمليات التهجير التي تقوم بها إسرائيل.



ردد المتظاهرون هتافات قوية تأييداً لفلسطين وغزة، منها: "بالروح بالدم نفديك يا غزة"، و"الأردن وفلسطين يد واحدة". أما أعضاء الحزب فقد ألقوا عددًا من الكلمات التي أكدت على وقوف الأردن الدائم إلى جانب القضية الفلسطينية.



واكد حزب الاتحاد الوطني الأردني: "نحن هنا اليوم لنؤكد على أن الشعب الأردني وقوفًا صامدًا إلى جانب إخوانه في فلسطين، وأن الأردن لن يتوانى عن دعم القضية الفلسطينية".



وطالبت الوقفة الدول الأوروبية بضرورة تحمل مسؤولياتها الدولية واتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني بالتواصل مع مندوب البعثة الأوروبية سعادة بيير- كريستوف تشاتزيسافاس، وهو السفير الحالي ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية منذ أيلول/ سبتمبر 2023، تم الاتفاق على أن يقوم حزب الاتحاد الوطني الأردني بتوجيه رسالة إلى أوروبا بالمطالب التي رددها المتواجدون بالوقفة التضامنية والتي تمثل مطالب مشروعة يرددها الشعب الأردني على وجه الخصوص والإنسانية جمعاء بشكل عام، وعلى أن يتم رفع هذه الرسالة خلال ٢٤ ساعة من تاريخ الوقفة.



ويعتبر هذا الإنجاز هو تغيير في نهج الوقفات التضامنية لما قد ينتج عنها من تغيير في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية وحرب الإبادة للأطفال والنواحي الإنسانية في قطاع غزة.

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تعتبر هذه الوقفة من أكبر الوقفات التي شهدتها المملكة في الأيام الأخيرة، وتأتي في ظل التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية وتصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي.



















