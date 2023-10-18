الآلاف يشاركون بوقفة الميثاق الوطني في البقعة

الوكيل الاخباري - شارك الآلاف من مختلف محافظات المملكة اليوم الاربعاء بالوقفة التضامنية نصرةً لأهلنا في فلسطين والتي اقيمت في نادي يرموك البقعة ( مخيم البقعة ) بتنظيم من اللجان الشبابية في حزب الميثاق الوطني , وجاءت هذه الوقفة على ضوء أحداث غزة والعدوان الجائر الذي حل على أخوتنا في غزة والتنكيل المفجع من قوات الاحتلال الذي نصفه بمجرم الحرب بشكل عام وخاصةً بعد مجزرة المعمداني الذي راح ضحيتها ما يزيد عن الخمسمائة شهيد من الاطفال والكبار والعجز بالاضافة الى الاف الجرحى.



وحضر اللقاء الآلاف من أبناء المجتمع الاردني من مختلف مناطق ومحافظات المملكة اضافة الى جمع غفير من ابناء المخيم وبدأت الفعالية بقراءة آيات من الذكر الحكيم وبترحيب كبير من الامين العام المساعد الاستاذ جمال الرقاد ، حيث بدأت الكلمات مع العين يعقوب ناصر الدين رئيس المجلس المركزي الذي ترحم على أرواح شهدائنا والثوابت الاردنية وموقف سيد البلاد في الدفاع عن أهل فلسطين.

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