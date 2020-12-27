حقيقة دخول السلالة الجديدة من كورونا إلى الأردن

الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، إن سلالة كورونا الجديدة هي طفرة من فيروس كورونا المتحور.

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وأضاف حجاوي في تصريح صحفي صباح الأحد، أنه لم يتم رصد سلالة كورونا الجديدة في الأردن، مضيفاً أن هنالك تقصيات مخبرية واجراءات لمعرفة ذلك.



وأوضح أنه لا أعراض جديدة على المصابين بالسلالة الجديدة، وانما هي سريعة الانتشار.



وبين أنه لا توجد أي اشارة على وجود السلالة الجديدة لكورونا في الأردن، متحدثا عن إمكانية دخولها المملكة ما استدعى فرض اجراءات على السفر مع بريطانيا.



وأشار الى أن مطاعيم كورونا تولد أجساما مضادة لها القدرة على التغلب على الفيروس.



