حقيقة رفع تعرفة شحن المركبات الكهربائية في المملكة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - نفت الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق، ما يشاع عن رفع سعر تعرفة شحن المركبات الكهربائية من خلال محطات الشحن العامة والخاصة.

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وقالت القاق، لـ" الوكيل الإخباري" إن الهيئة لم تجري أي تعديل على التعرفة منذ نيسان 2020، موضحة أنها ثابتة عند 112 فلسا لكل كيلو واط/ ساعة.



وأشارت إلى أن التعرفة وفقاً للنظام تتغير شهرياً مثل تسعيرة المحروقات، إلا أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن بتعديل التعرفة.



وأكدت أن تعرفة الشحن بالمحطات الخاصة 112 فلساً لكل كيلو واط/ ساعة، وفي المحطات العامة 112 فلساً لكل كيلو واط/ ساعة بالإضافة الى عمولة الشحن، والتي تتراوح بين 3.5 قرش إلى 5 قروش حسب نوع الشاحن.

