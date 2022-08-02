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مالكو مركبات كهربائية يشتكون قلة توفر نقاط الشحن

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الثلاثاء، 02-08-2022 01:50 م

مالكو مركبات كهربائية يشتكون قلة توفر نقاط الشحن

سيارات-تعمل-على-الكهرباء


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

اشتكى عدد من مالكي المركبات الكهربائية من قلة نقاط الشحن في محطات الوقود المنتشرة بكافة مناطق المملكة.اضافة اعلان


وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن توفر نقاط الشحن يساعد في تعزيز انتشار المركبات الكهربائية ويسهل عليهم التنقل لمسافات أكبر عبر المحافظات وخاصة للمركبات التي تقطع مسافات 150-250 كم في الشحنة الواحدة.

وأضافوا أن الاعتماد في الوقت الحالي على الشحن المنزلي بواسطة الشواحن الخاصة بالمركبات، لافتين إلى مدة الشحن تتراوح بين 8-12 ساعة على عكس الشحن السريع الذي تتراوح مدته 20 دقيقة فقط وبكلفة مناسبة.

وأشاروا إلى ضرورة توفير نقاط شحن بعدة مداخل تلائم تنوع المركبات التي تم استيرادها واستعمالها في الأردن، موضحين أن مداخل الشحن تختلف حسب الشركات المصنعة وفئات المركبات بما فيها الأنواع ذات المنشأ الصيني التي تختلف عن المنشأ الأوروبي أو الأمريكي.

وكانت أظهرت إحصائيات هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية ارتفاع التخليص على المركبات الكهربائية منذ بداية العام، إذ وصل التخليص إلى 8648 مركبة كهربائية حتى نهاية تموز الماضي.

يشار إلى أن الجهات الرسمية منحت عشرات الموافقات لإنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية، غالبيتها تتركز في العاصمة عمّان فيما تعاني المناطق الجنوبية بما فيها الطريق الصحراوي من عدم توفرها.

 




 

 


 

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