الثلاثاء 05-04-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع عدد الشركات المُسجلة العام الحالي في المملكة 3%

انطلاق مهرجان ليالي رمضان في إربد

منصة عبر الإنترنت تعلّم الأطفال مجانا صنع إلكترونيات مستدامة‎

حكم القراءة عن المصحف في الصلاة المفروضة

بورصات الخليج تفتح على ارتفاع مع انتعاش المعنويات العالمية

الأرصاد: أجواء حارة نهاراً وغبار خلال ساعات المساء - تفاصيل

الأردن و6 دول عربية تسعى لحلّ الأزمة في أوكرانيا

الاحصاءات: ارتفاع أسعار الدجاج اللاحم وبيض المائدة في الربع الرابع الماضي

المرصد العمالي: منشآت ألغت الاستراحة وأخرى خفضت الأجور في رمضان

سقوف سعرية للبندورة والخيار والكوسا والزهرة والباذنجان - أسعار

الثلاثاء، 05-04-2022 03:18 م

حكم القراءة عن المصحف في الصلاة المفروضة

20191203070233437


الوكيل الإخباري - قالت دائرة الإفتاء العام إن القراءة من المصحف أثناء الصلاة عمل مكروه في مذهبنا، لاشتماله على الحركة اليسيرة، ولكن الصلاة صحيحة جائزة.

اضافة اعلان


واضافت الدائرة، في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري" أن الأفضل هو الاكتفاء بقراءة ما تحفظه من السور، وإذا وقع النسيان العارض أثناء القراءة فلا حرج، خاصة وأن صلاة الفرض في جماعة يستحب فيها التخفيف.


ونوهت أن ذلك ياتي خروجا من خلاف الإمام أبي حنيفة، حيث أبطل صلاة كل من قرأ من المصحف، لأن القراءة من المصحف تلقين، وقبول التلقين مبطل للصلاة عنده رحمه الله.

أما في صلاة التراويح فانه يمكن القراءة من المصحف لقيام الحاجة الشرعية التي ترفع حكم الكراهة. 

 

وتاليا السؤال والجواب : 

السؤال :

أنا إمام أحد المساجد، وقد أصبت قبل فترة وجيزة بمرض تصلب الشرايين، وارتفاع حاد في ضغط الدم، ووصفت لي العلاجات اللازمة؛ ومن أعراضها أنها تؤثر على ذاكرتي، فأثناء الصلاة أنسى الآيات التي أريد قراءتها؛ هل يجوز لي القراءة من القرآن مباشرة في صلاة الفريضة، وهو موضوع على مكان مرتفع ولا أحمله بيدي؟

الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
القراءة من المصحف أثناء الصلاة عمل مكروه في مذهبنا، لاشتماله على الحركة اليسيرة، ولكن الصلاة صحيحة جائزة إن شاء الله تعالى.


جاء في كتاب [أسنى المطالب 1 /183]: "لو قرأ في مصحف، ولو قلَّب أوراقه أحيانا لم تبطل -يعني الصلاة- لأن ذلك يسير، أو غير متوال، لا يشعر بالإعراض، والقليل من الفعل الذي يبطل كثيره إذا تعمده بلا حاجة مكروه" انتهى باختصار. وهو كذلك مذهب المالكية أيضا كما في [جواهر الإكليل 1 /74].


فالذي ننصحك به أن تكتفي بقراءة ما تحفظه من السور التي تظن أنها ثابتة في حافظتك، وإذا وقع منك النسيان العارض أثناء القراءة فلا حرج عليك، خاصة وأن صلاة الفرض في جماعة يستحب فيها التخفيف، وخروجا من خلاف الإمام أبي حنيفة، حيث أبطل صلاة كل من قرأ من المصحف، لأن القراءة من المصحف تلقين، وقبول التلقين مبطل للصلاة عنده رحمه الله.


أما في صلاة التراويح فلك أن تستعين بالقراءة من المصحف لقيام الحاجة الشرعية التي ترفع حكم الكراهة في مذهبنا. والله أعلم.
 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-04-05 at 4.03.54 PM

العيسوي يلتقي وفدا من أعضاء مجلس محافظة المفرق

1649161244419

بني مصطفى تؤكد أهمية انخراط النساء بالحياة الحزبية

1649162778523

رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره الموزمبيقي

main_image5e8a34f0bb1ee

ارتفاع عدد الشركات المُسجلة العام الحالي في المملكة 3%

main_image6248d507d385d

انطلاق مهرجان ليالي رمضان في إربد

الوحدات (1)

حملة توعوية حول استخدام الأدوية في رمضان بمستشفى الجامعة

أخبار متعلقة
women-bg20180305210659

هل يحق للزوج منع زوجته من أداء صلاة التراويح في المسجد ؟ الافتاء تجيب

صور-الموقع-589-750x405

هل كثرة النوم في رمضان تفسد الصوم؟

8O31r

ما حكم من يصوم ولا يصلي؟.. الإفتاء توضح

ipXZU

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

وو

الإفتاء تعلن عن مسابقة لتعيين مفتين جدد – تفاصيل

هل-عيد-الام-حرام-ام-حلال

الافتاء تصدر فتواها بعيد الأم