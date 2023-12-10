حماية المستهلك تدعو إلى صيانة وسائل التدفئة

الوكيل الإخباري - دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، المواطنين إلى التأكد من صلاحية وسائل التدفئة التي يستخدمونها في فصل الشتاء، وعمل إجراءات احترازية أهمها الصيانة الدورية لها قبل استخدامها.

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وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، في بيان اليوم الأحد، إنه في كل عام نسمع من خلال وسائل الاعلام عن تعرض مواطنين لحوادث مختلفة نفقد فيها الأرواح والممتلكات، نتيجة تعرضهم لحالات حريق أو اختناق أو تماس كهربائي جراء عدم التأكد من سلامة وسائل التدفئة قبل استخدامها وخاصة التي تعمل على الكاز والغاز والحطب.



وأضاف أن حالات القلق والخوف التي تسيطر على المواطنين في فصل الشتاء، يمكن تلافيها من خلال تفقد أجهزة التدفئة والتأكد من إغلاقها بإحكام وتأمينها، خوفاً من تعرض عائلاتهم لأي أذى من حوادث الاختناق.



كما دعا عبيدات، المواطنين إلى التقنين وعدم الاسراف في استخدام وسائل التدفئة، وخاصة التي تعمل بالكهرباء والغاز، نتيجة لارتفاع أسعارها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.