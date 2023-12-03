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الأحد، 03-12-2023 12:24 م

حماية المستهلك تدعو المتسوقين لشراء المنتجات المحلية والعربية

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الوكيل الإخباري - دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين الى شراء المنتجات المحلية والعربية دعما لها ولما تتمتع به من جودة عالية تضاهي وتنافس السلع الأجنبية لا سيما وأنها تباع بأسعار معتدلة مقارنة بالسلع الأجنبية التي تباع بأسعار مرتفعة.اضافة اعلان


وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان، إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها تحتم علينا الابتعاد قدر الإمكان عن السلع الأجنبية اذا توفر البديل المحلي والعربي ذات السعر المعتدل، مؤكدا أن البدائل متوفرة في الأسواق خاصة السلع التموينية والغذائية وكذلك المستلزمات الطبية والصحية.

ودعا عبيدات التجار الى مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها ـغلب المواطنين والاكتفاء بهامش ربح معقول ومنصف لكافة ـطراف العملية التبادلية، مشيرا الى أن خفض أسعار السلع سيكون حافزا لتنشيط حركة السوق وزيادة المبيعات التي تنعكس زيادة في الأرباح.

 




 

 


 

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