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الإثنين، 04-12-2023 11:42 ص

مياهنا: تلاشي مشكلة العكورة في آبار الهيدان بمأدبا

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الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة مياهنا في محافظة مأدبا المهندس طعمة طاشمان، أن مشكلة العكورة في آبار الهيدان المغذية للمحافظة بعد جريان مياه الأمطار قد تلاشت بعد إنشاء محطة المعالجة، ما يرفع من طاقتها الإنتاجية منذ بداية العام الحالي إلى 1250 متر مكعب في الساعة.

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وقال المهندس طاشمان اليوم الاثنين، إن واقع مياه الشرب والصرف الصحي مع بداية موسم الشتاء في أفضل حالاته ولا تخوفات من انقطاع مياه الشرب في المحافظة، مبينا أن حاجة المحافظة تبلغ نحو 1300 متر مكعب في الساعة، وهذه الكمية تسد حاجتها كاملة ولن تشهد المنازل أي انقطاع في المياه.


يذكر أن محافظة مأدبا عانت منذ سنوات من انقطاع المياه في فصل الشتاء بسبب عكورة المياه في آبار الهيدان، حيث كانت تمتد العكورة لأسبوعين وأكثر، الأمر الذي كان يخلق أزمة مياه شرب سنوية في فصل الشتاء.


وحول خطوط الصرف الصحي في مأدبا أكد طاشمان، أن فرق الإدارة أجرت عملية مسح شاملة من أجل صيانتها وتنظيفها قبل فصل الشتاء، موضحا أن المشكلة تكمن بربط تصريف مياه الأمطار على شبكة الصرف الصحي وهذا يشكل ضغطا كبيرا على الشبكة في الشتاء.


ودعا المواطنين إلى تجنب ربط مزاريب المياه على خطوط الصرف الصحي لتجنب حدوث اغلاقات بالخطوط، والى عدم رمي مواد صلبة داخل خطوط الصرف الصحي التي تؤدي إلى اغلاقها في الشتاء.


وأضاف، أن عملية استبدال خطوط المياه وتأهيل الشبكات مستمرة على مدار العام بكلفة تصل إلى 700 ألف دينار لتحسين شبكات المياه وتقليل نسبة الفاقد منها.

 




 

 


 

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