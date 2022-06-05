الأحد 05-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بيان ثانٍ من العلوم والتكنولوجيا عن شكاوى "التحرش"

الأوقاف : اطلاق برنامج المساكن للأسر العفيفة

مكافحة المخدرات: جرعة واحدة من الهيروين تجعلك مدمنا

توزيع الكهرباء: اعتداءات على الشبكة في القطرانة - صور

اغلاق مطعمين احترازيا في جرش بعد تسمم 41 شخصاً في بكتيريا "إي كولاي"

الأوقاف لـ "الوكيل" : لا مستنكفين عن اداء فريضة الحج هذا العام

الاحتلال يتمركز على الحدود اللبنانية الجنوبية ويطلق الرصاص

فيروسات معوية تسبب القيء والإسهال شكى من الاصابة بها العديد من المواطنين مؤخراً

التربية تعلق حول رفع الرسوم الدراسية في مدارس خاصة

بوتين: روسيا ستضرب أهدافا جديدة في حال تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا

الأحد، 05-06-2022 11:24 ص

حماية المستهلك تدعو المواطنين لتخزين السلع

0L5A5769


الوكيل الإخباري - دعت جمعية حماية المستهلك، الأسر الأردنية إلى تغيير النمط الاستهلاكي والشرائي المتبع من قبلهم وذلك بسبب تواتر الأخبار والأحداث العالمية التي تتحدث عن إمكانية حدوث عجز غذائي عالمي نتيجة للحروب التي تعصف بالعالم.

اضافة اعلان


وقال رئيس الجمعية، الدكتور محمد عبيدات، إنه يتوجب على كافة الأسر الأردنية وبكافة طبقاتها ترشيد الاستهلاك وترشيد الشراء والتقشف قدر الامكان تماشيا مع الظروف الحالية التي نمر بها والعمل على تخزين ما يمكن تخزينه من السلع المتوفرة حاليا في الأسواق والتي تباع بأسعار معتدلة تتناسب مع قدراتهم الشرائية وخاصة السلع الموسمية المنتجة محليا مثل القمح والبقوليات والبصل والليمون من أجل استخدامها في فترات أخرى من السنة كما كان يفعلوا اباؤنا واجدادنا في السابق.


وأضاف عبيدات أن تغيير النمط الاستهلاكي والشرائي والتحوط من خلال تخزين السلع التي يمكن تخزينها سيساعد على الحد من الظلم والاحتكار الذي يمارسه أصحاب الانفس الضعيفة الذين يستغلون الحروب لرفع أسعار السلع لجني ارباح فاحشة على حساب المواطنين.


كما طالب عبيدات من وزارات التخطيط والزراعة العمل على توفير مبالغ مالية للأسر الأردنية على شكل قروض من أجل حفر آبار حول البيوت وفي الاراضي الصالحة للزراعة لزراعة ما يمكن زراعته من اصناف الخضار والفواكه لتخفيض فاتورة الشراء اليومية على أن تكون هذه القروض وضمن شروط ميسرة ومريحة من الناحيتين الزمنية وقيمة القسط.


كما دعا ربات البيوت الى ترشيد عمليات الشراء وشراء ما يلزم شراءه فقط وطبخ ما يتوفر لديهم في المنزل وبكلف منخفضة وذلك تماشيا مع الظروف الصعبة التي نعيشها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
629c89b4f0e52

بيان ثانٍ من العلوم والتكنولوجيا عن شكاوى "التحرش"

شعار_إربد_٢٠٢٢

أمسية شعرية احتفالا بإربد عاصمة للثقافة العربية

image (56)

العيسوي يقدم واجب العزاء بالشهيد الجوابرة

1120191514342666367012

الأوقاف : اطلاق برنامج المساكن للأسر العفيفة

Damage-of-heroin

مكافحة المخدرات: جرعة واحدة من الهيروين تجعلك مدمنا

285909700_3243737445905863_5951934723182396222_n

توزيع الكهرباء: اعتداءات على الشبكة في القطرانة - صور

أخبار متعلقة
1641123267-1760-7

حماية المستهلك: شرطان لوقف حملة مقاطعة الدجاج

1641123267-1760-7

حماية المستهلك تدعو لمقاطعة الدجاج والبيض ١٠ أيام

ازمة سير (13)

إدارة السير: خطة مرورية شاملة مع انتهاء عطلة العيد

شرطة سير (3)

وفاتان و44 إصابة إثر 855 حادثا مروريا يومي الخميس والجمعة

103876c5-d6fd-4ed4-8bd7-b1d52f82025c

197.3 الف مولود في الأردن العام الماضي - تفاصيل

0L5A8804

ارتفاع نسب استهلاك الطاقة الكهربائية في الأردن 5.6% العام الماضي