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الخميس، 24-11-2022 11:33 ص

حماية المستهلك للأردنيين: لا تدفعوا للمقاهي "كڤر تشارج" لحضور كأس العالم

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الوكيل الإخباري - دعت جمعية حماية المستهلك أصحاب المقاهي والمطاعم بعدم استيفاء أجر بدل الدخول لحضور المباراة من الأشخاص خلال كأس العالم 2022 .

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وأشارت حماية المستهلك الى ضرورة التأكد من السعر قبل وبعد عرض مباريات كأس العالم في المقاهي والمطاعم.


ونوهت إلى ان الأصل أن تبقى أسعار المشروبات والحلويات داخل المطاعم والمقاهي ثابتا دون أي تغيير.


وبينت أنه يجب مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وأن استيفاء أجر بدل دخول المكان غير قانوني وغير جائز.


وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 تشرين الثاني الجاري وتنتهي بـ 18 من شهر كانون الأول المقبل.

 




 

 


 

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12 اتفاقية استثمارية في الطفيلة الصناعية بقيمة 17 مليون دينار

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الدوريات الخارجية تُحذر السائقين

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