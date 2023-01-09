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الإثنين، 09-01-2023 12:07 م

حملة توعوية حول الاستخدام الآمن للمكملات الغذائية لغايات التنحيف

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الوكيل الإخباري - أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، حملة توعوية حول الاستخدام الآمن للأدوية والمكملات الغذائية أو العشبية لغايات التنحيف تتضمن سلسلة من النشرات التوعوية التي تقدم جملة من الإرشادات والنصائح التوعوية المهمة بهذا الخصوص.

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وأشار مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات إلى أن الحملة تأتي استمرارا لجهود المؤسسة الرقابية والتوعوية في ضمان مأمونية الأدوية بما فيها الأدوية والمكملات الغذائية لغايات التنحيف بحيث لا تشكل خطورة على صحة مستخدميها.

هذا وتحذر المؤسسة من خلال النشرات التوعوية الخاصة بالحملة من استخدام الأدوية والمكملات الغذائية التي يروج لها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي على أنها آمنة ومجازة ولا تسبب أضرار أو مخاطر عند تناولها ولا تحتاج لوصفة طبية، منوهة إلى أن أدوية التنحيف والمكملات الغذائية أو العشبية غير المجازة والمتداولة خارج المنشآت الموثوقة المخصصة لبيعها قد تسبب أضرارا أو مخاطر صحية.

وتوضح المؤسسة أن مخاطر شراء أدوية التنحيف والمكملات الغذائية أو العشبية من الأماكن غير الموثوقة المخصصة لبيعها تتمثل بأنه لا يمكن التأكد من تركيبتها وإن كانت تحتوي على المادة الفعّالة ولا تخضع لتجارب سريرية تؤكد مأمونيتها وفعاليتها وقد تحتوي على مكونات غير معروفة أو غير مُعلن عنها ضمن بطاقة البيان وقد تحتوي على مواد دوائية من الممكن أن تتسبب بمشكلات صحية أو تداخلات مع الأدوية الأخرى فضلا عن أنه لا يمكن التأكد من ظروف تخزينها ونقلها وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

وتدعو المؤسسة في نشراتها التوعوية إلى ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل استخدام أدوية التنحيف والمكملات الغذائية أو العشبية بشكل عشوائي كونها ليست الحل الأمثل لإنقاص الوزن وعلاج السمنة وضرورة اتباع البروتوكولات المعتمدة حسب المراجع العلمية وحسب حالة السمنة وضرورة اتباع النمط الغذائي الصحي وممارسة النشاط البدني بشكل منتظم كحل أمثل للتخلص من الوزن الزائد. 

 




 

 


 

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