362 إشاعة تداولها أردنيون العام الماضي

اليوم الإخباري - سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني أكيد (362) إشاعة تداولها أردنيون خلال العام الماضي صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية، ومنصات نشر منها مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال المرصد في تقريره السنوي والذي أعلنه اليوم الأربعاء، إنه طور منهجية كمية ونوعية لرصد الإشاعات وفق تعريفها بأنها "المعلومات غير الصحيحة، المرتبطة بشأن عام أردني، أو بمصالح أردنية، والتي وصلت إلى أكثر من 5 آلاف شخص تقريبا، عبر وسائل الإعلام الرقمي".



وتبين لـ (أكيد) من خلال عملية الرصد اليومية وعلى مدى 12 شهرا بلغ عدد الإشاعات 362 إشاعة، بمعدل 30 إشاعة شهريا، بانخفاض وصل لـ 188 إشاعة، مقارنة بالإشاعات التي سجلت خلال العام 2021.



وسجل شهر آب عدد الإشاعات الأعلى خلال عام 2022، بعدد 43 إشاعة وبنسبة 12 % من مجمل الإشاعات، فيما سجل شهر نيسان الأقل بواقع 15 إشاعة وبنسبة 4 % .



وبين المرصد أن الإشاعات الصحية سجلت انخفاضا بمعدل 71 إشاعة عما كانت عليه عام 2021 حيث سجل القطاع الصحي آنذاك 98 إشاعة انخفضت إلى 27 عام 2022.

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وأضاف، إن إشاعات الشأن العام شهدت انخفاضا بمقدار 76 إشاعة، هبط بها من المرتبة الاولى إلى الثانية في عام 2022، فيما ارتفعت إشاعات القطاع الاقتصادي من الترتيب الثالث لتتصدر جميع المجالات بزيادة مقدارها 15 إشاعة.



وأوضح أن الإشاعات الاقتصادية التي حلت أولا العام الماضي سجلت 109 إشاعات من أصل 362 وبنسبة 30 % ثم جاءت في المرتبة الثانية إشاعات الشأن العام بـ 93 إشاعة وبنسبة 26 % فيما جاءت في المرتبة الثالثة الإشاعات الأمنية التي سجلت 81 إشاعة بنسبة 22 % تلتها إشاعات القطاع السياسي مسجلة 36 إشاعة وبنسبة بلغت 10 % ثم الإشاعات الصحية التي سجلت 27 إشاعة بنسبة 8 % وأخيرا الإشاعات الاجتماعية التي سجلت 16 إشاعة، بنسبة 4 %.



وقال، إن عملية الرصد تتبعت مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصات النشر العلنية سيما شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تبين لدى تصنيف الإشاعات بحسب مصدرها، أن حصة المصادر الداخلية، سواء أكانت منصات تواصل اجتماعي أو مواقع إخبارية، بلغت 344 إشاعة من إجمالي الإشاعات لعام 2022، بنسبة بلغت 95 % فيما سجلت 16 إشاعة من مصادر خارجية بنسبة بلغت 4 % وشائعتان لم يحدد مصدرهما بنسبة (1) %.



وبين "أكيد" أنه وعند تصنيف الإشاعات بحسب وسيلة النشر، تبين من خلال الرصد، أن 280 إشاعة، وبنسبة 77 % كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي، فيما كان الإعلام التقليدي مصدرا لـ 82 إشاعة وبنسبة بلغت 23 %.