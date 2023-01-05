أطباء الأسنان تحذر منتسبيها من نشر إعلانات غير مصرح لها

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

حذرت نقابة أطباء الأسنان من إدراج أي إعلانات أو مواد دعائية لعيادات أو أطباء أسنان دون الحصول على موافقة مسبقة. اضافة اعلان





وقالت النقابة وفق ما اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، إن يجب عدم إدراج أي إعلان يحمل أرقام هواتف أو موقع عيادة أو رابط لحجز المواعيد أو أي مادة تسويقية أو دعائية سواءً على الصفحة الخاصة أو على المواقع الإلكترونية للعيادة أو المركز دون أخذ موافقة النقابة.



وأضافت أن هذه الإجراءات موضحة في المادة (47) من قانون نقابة أطباء الأسنان الفقرة (10-11/ أ) والفقرة (ب) من المادة نفسها ونظام الإعلام والإعلان وتعليمات مجلس النقابة المقررة، وعلى الجميع الالتزام بها.



وأشارت النقابة إلى أن الإعلان المصرح له يجب أن يتضمن الشعار الخاص بالموافقة وإلا فإن مجلس النقابة سيضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وبيّنت أن العقوبات قد تصل إلى وقف ممارسة المهنة أو إغلاق العيادة.



وكان حذر نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي في وقت سابق من العروض والإعلانات المقدمة على مواقع التواصل الاجتماعي.