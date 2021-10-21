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الخميس، 21-10-2021 12:29 م

حملة لإزالة الأكشاك والبسطات غير المرخصة على طريق عمان جرش اربد

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الوكيل الاخباري- نفذت لجنة السلامة العامة بالتعاون مع مديرية أشغال جرش الخميس حملة لإزالة الأكشاك والبسطات غير المرخصة على طريق عمان جرش اربد، وفق محافظ جرش نايف الحجايا.

وقال محافظ جرش نايف الحجايا إن الحملة التي تنفذها لجنة السلامة في محافظة جرش لإزالة الأكشاك والبسطات على طريق عمان جرش اربد حيث أصبحت هذه الأكشاك والبسطات تشكل خطورة على الطريق ومستخدميه.

وأضاف الحجايا أن "هذه الأكشاك والبسطات غير المرخصة تعتدي على الشارع العام وان هذه الحملة مستمرة لإزالة هذه الأكشاك والبسطات التي أصبحت تتواجد بشكل عشوائي على الشارع الرئيسي."

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