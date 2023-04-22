السبت 22-04-2023
الوكيل الاخباري

حملة لتنظيف الشاطىء الجنوبي في خليج العقبة

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السبت، 22-04-2023 08:26 م

حملة لتنظيف الشاطىء الجنوبي في خليج العقبة

بلللل


الوكيل الإخباري - نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم السبت حملة لتنظيف الشاطئ الجنوبي في خليج العقبة شارك فيها أكثر من 15 غطاسا.اضافة اعلان


وشارك رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، ونائب رئيس مجلس المفوضين المهندس حمزة الحاج حسن ورئيس جمعية العقبة للغوص خماش ياسين، والقوة البحرية والزوارق الملكية ومجموعة من مراكز الغوص في العقبة في حملة لتنظيف قاع البحر.

ولفت الفايز إلى أن الحملة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها السلطة لحماية البيئة البحرية من خلال مديرية محمية العقبة البحرية بالتعاون مع الشركاء، لتنظيف قاع البحر وسطحه من كافة أنواع النفايات والحدّ من آثارها السلبية ضمن برنامج دوري تم إعداده ليستمر على مدار العام.

وأشار أن الحملة تركز على تنظيف مواقع الغوص الأكثر زيارة من قبل الغطاسين خلال عطلة عيد الفطر السعيد،التي شهدت قدوم الآلاف من الزوار والسائحين إلى العقبة في اليوم الأول والثاني للعيد .

وقال أن هناك حملة توعوية للمواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة البحرية وعدم رمي المخلفات الصلبة والبلاستيكية على شاطئ البحر أو في قاع البحر، ما يتسبب بتلويث البيئة المائية،

وشدد الفايز على إيقاع عقوبات رادعة بحق مرتكبي المخالفات البيئية حسب قانون حماية البيئة، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على نظافة البيئة البحرية والاستمتاع بأجواء العقبة كي ينعكس وعيّ المصطافين بأثر جميل وراقٍ في ثغر الأردن الباسم.

 




 

 


 

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