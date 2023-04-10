البحرية تعمم على القوارب بشأن الحالة الجوية وشدة الموج في العقبة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
عممت القوة البحرية والزوارق الملكية في العقبة صباح اليوم الاثنين على الصيادين وأصحاب القوارب الصغيرة بالتواجد في المنطقة الشمالية بالقرب من سارية المراقبة البحرية ، وتحديد حركتهم من الساعة الثاني عشر ظهراً ولغاية الرابعة عصراً بسبب الأحوال الجوية المتوقعة .
وقال قائد القوة البحرية والزوارق الملكية العقيد هشام الجراح لـ "الوكيل الإخباري" إن سرعة الرياح ستكون في ذروتها ما بعد ظهر اليوم الاثنين مما يؤدي لارتفاع أمواج البحر في العقبة .
وأضاف "إذا لوحظ زيادة سرعة الرياح وتعمق الأحوال الجوية سيتم توجيه أصحاب القوارب إلى المرسى بتوجيهات من سارية المراقبة" داعياً الالتزام .
ونوه أن غرفة العمليات البحرية تتابع الحالة الجوية أول بأول مشيراً أن فرق زوارق الإنقاذ على أهبة الاستعداد.