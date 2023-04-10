الإثنين 10-04-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار الذهب بالاردن اليوم

أول مواطن تركي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية

كوريا الجنوبية تطلق فرقاطة جديدة بقدرات محسنة ضد الغواصات

البحرية تعمم على القوارب بشأن الحالة الجوية وشدة الموج في العقبة

هام من الأمن السيبراني لتفادي هجمات الابتزاز وطلب الفـدية

الزراعة: الجنادب المنتشرة في المملكة الآن لا تستدعي المكافحة

الحكومة: ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالمياً

الجيش الروسي يدمر مدافع أوكرانية في مقاطعة خيرسون

وزارة التعليم العالي تنعى الدكتور عمر شديفات

إصابة 14 شخصاً إثر حوادث حرائق مُتفرقة خلال 24 ساعة

الإثنين، 10-04-2023 10:41 ص

البحرية تعمم على القوارب بشأن الحالة الجوية وشدة الموج في العقبة

ام


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
عممت القوة البحرية والزوارق الملكية في العقبة صباح اليوم الاثنين على  الصيادين وأصحاب القوارب الصغيرة بالتواجد في المنطقة الشمالية بالقرب من سارية المراقبة البحرية ، وتحديد حركتهم من الساعة الثاني عشر ظهراً ولغاية الرابعة عصراً بسبب الأحوال الجوية المتوقعة .

اضافة اعلان


وقال قائد القوة البحرية والزوارق الملكية العقيد هشام الجراح لـ "الوكيل الإخباري" إن سرعة الرياح ستكون في ذروتها ما بعد ظهر اليوم الاثنين مما يؤدي لارتفاع أمواج البحر في العقبة .


وأضاف "إذا لوحظ زيادة سرعة الرياح وتعمق الأحوال الجوية سيتم توجيه أصحاب القوارب إلى المرسى بتوجيهات من سارية المراقبة" داعياً الالتزام .  


ونوه أن غرفة العمليات البحرية تتابع الحالة الجوية أول بأول مشيراً أن فرق زوارق الإنقاذ على أهبة الاستعداد.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Security

هام من الأمن السيبراني لتفادي هجمات الابتزاز وطلب الفـدية

19113_large

الزراعة: الجنادب المنتشرة في المملكة الآن لا تستدعي المكافحة

M63A4561

الحكومة: ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالمياً

ede56070-2294-4c0d-8c22-44fbc67010f1

وزارة التعليم العالي تنعى الدكتور عمر شديفات

0L5A1067

إصابة 14 شخصاً إثر حوادث حرائق مُتفرقة خلال 24 ساعة

001

تعليق دوام المدارس للفترة المسائية في العقبة

أخبار متعلقة
337122932_947621089929688_5442426181503982020_n

اوبرا تعلق على زيارة البترا

320239214914308264341

إلقاء القبض على قاتل ثلاثيني في العقبة

10202224162638595171430

رئيس سلطة العقبة يلتقي إعلاميين من الكويت والعراق

2b40826522b323a4ef3b029a65156274

حملة طبية شاملة في العقبة

55

فيديو.. نجاة طفلة من هجوم مجموعة من الكلاب الضالة في العقبة

6414393f1f6b1

مجلة "تايم الأميركية" تصنف العقبة من أفضل الأماكن السياحية