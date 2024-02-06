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الثلاثاء، 06-02-2024 01:40 م

حملة لتنظيف جوف البحر في العقبة

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الوكيل الإخباري - نفذت القوة البحرية والزوارق الملكية بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني والإدارة الملكية لحماية البيئة بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حملة تنظيف جوف البحر في منطقة الشاطئ الأوسط بمشاركة 18 غطاساً. 

وقامت الفرق المشاركة باستخراج 18 كيس نفايات بلغ وزنها تقريبا 100 كيلو غرام من النفايات الراكدة تحت الماء بالإضافة إلى عدد من الإطارات، وقوارير المشروبات الغازية والمياه المعدنية وعبوات وأكياس بلاستيكية متنوعة ومواسير بلاستيكية ومعدنية.

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وتأتي هذه الحملات استكمالا للجهود المشتركة بهدف المحافظّة على البيئة البحرية في خليج العقبة.

 




 

 


 

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