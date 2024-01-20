الطاقة والمعادن: أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في العقبة تدخل حيز الإنشاء

الوكيل الإخباري - أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أهمية إنشاء محطة استقبال الغاز الطبيعي والمسال في مدينة العقبة الصناعية، وقال أنها تعتبر انجازاً مهماً لتطوير البنية التحتية في قطاع النفط والغاز وتمثل استثماراً استراتيجياً لدعم أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية ورفع نسب مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.

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وأضاف المهندس السعايدة بأن المشروع يُعد من المشاريع الريادية والأول من نوعه في المملكة، ويوفر أحد الحلول الفعالة لتمكين القطاع الصناعي من تخفيض كلف الإنتاج من خلال استخدام الغاز الطبيعي المنتج محلياً بالسعر المنخفض، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية بما ينعكس على جذب الاستثمار وزيادة فرص العمل وتشغيل الايدي العاملة في المشاريع الصناعية والتنموية.



جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها لموقع محطة استقبال الغاز الطبيعي والمسال في مدينة العقبة الصناعية القادم من حقل الريشة الغازي التابع لشركة البترول الوطنية الأردنية.