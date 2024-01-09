حملة للتبرع بالدم لأهل غزة في جامعة العلوم الإسلامية

الوكيل الاخباري - نظمت جامعة العلوم الإسلامية العالمية، اليوم الثلاثاء، حملة للتبرع بالدم للأهل في قطاع غزة، تحت شعار " دمنا واحد"، وذلك بالتعاون مع بنك الدم التابع لوزارة الصحة، وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور جعفر الفناطسة، إن هذه الحملة السنوية، جاءت هذا العام لتقديم الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، وهو أقل ما يمكن تقديمه للأشقاء الجرحى الذين أصيبوا في العدوان الإسرائيلي الغاشم.