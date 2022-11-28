حملة للتبرع بالدم لمركز الحسين للسرطان في غرفة تجارة الزرقاء

الوكيل الاخباري - نظمت غرفة تجارة الزرقاء، اليوم الاثنين، حملة للتبرع بالدم لصالح مركز الحسين للسرطان، احتفالاً بذكرى ميلاد المغفور له الملك الباني الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وذلك بالتعاون مع المجلس المحلي لمركز أمن المدينة والشرطة المجتمعية ومديريتي الصحة وبنك الدم في محافظة الزرقاء.



وبين رئيس لجنة إدارة غرفة تجارة الزرقاء زياد العزوني، في تصريح صحفي، أهمية دور الغرفة في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تهدف إلى رعاية المواطن تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، إذ استجابت الغرفة، اليوم، لنداء الواجب الإنساني لحاجة مركز الحسين لكميات من الدم.

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