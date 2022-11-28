الإثنين 28-11-2022
الوكيل الاخباري

مجلس الوعظ والإرشاد يناقش خطة الأوقاف لعام 2023

سبب غريب يبعد حارس الكاميرون عن كأس العالم !

شاهد.. رغم هزيمته هازارد يفاجئ المغاربة بلقطة جميلة !

سيدات مجلسي محافظة العاصمة وأمانة عمان يبحثان التعاون المشترك

وزير الزراعة يفتتح الدورة 116 للمجلس الدولي للزيتون في إسبانيا

ورشة في إربد حول تمكين المرأة وتعزيز قيم العمل والانتماء لدى الشباب

حملة للتبرع بالدم لمركز الحسين للسرطان في غرفة تجارة الزرقاء

ورشة إقليمية حول الإدارة السليمة للمبيدات الزراعية

ورشة في إربد حول تخطيط إدارة مشاريع الطاقة

حوارية في جرش حول خطة تحديث القطاع العام

الإثنين، 28-11-2022 06:29 م

حملة للتبرع بالدم لمركز الحسين للسرطان في غرفة تجارة الزرقاء

11202223184121420553938


الوكيل الاخباري - نظمت غرفة تجارة الزرقاء، اليوم الاثنين، حملة للتبرع بالدم لصالح مركز الحسين للسرطان، احتفالاً بذكرى ميلاد المغفور له الملك الباني الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وذلك بالتعاون مع المجلس المحلي لمركز أمن المدينة والشرطة المجتمعية ومديريتي الصحة وبنك الدم في محافظة الزرقاء.

وبين رئيس لجنة إدارة غرفة تجارة الزرقاء زياد العزوني، في تصريح صحفي، أهمية دور الغرفة في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تهدف إلى رعاية المواطن تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، إذ استجابت الغرفة، اليوم، لنداء الواجب الإنساني لحاجة مركز الحسين لكميات من الدم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202230123539275885359

مجلس الوعظ والإرشاد يناقش خطة الأوقاف لعام 2023

9202229161045661558783

سيدات مجلسي محافظة العاصمة وأمانة عمان يبحثان التعاون المشترك

ww

وزير الزراعة يفتتح الدورة 116 للمجلس الدولي للزيتون في إسبانيا

w

ورشة في إربد حول تمكين المرأة وتعزيز قيم العمل والانتماء لدى الشباب

eeee

ورشة إقليمية حول الإدارة السليمة للمبيدات الزراعية

11202219195618636544960

ورشة في إربد حول تخطيط إدارة مشاريع الطاقة

أخبار متعلقة
1120222622295226834006

المستقلة للانتخاب تلتقي الكتل المترشحة لغرفة تجارة الزرقاء

11202221121239590893520

حملة للتبرع بالدم لمركز الحسين للسرطان الاثنين المقبل بغرفة تجارة الزرقاء

6318cc51a4b45

الملك يغادر أرض الوطن إلى مصر

JgsXaA91SEcgQXF8TJ2afbQV186ZvajVUff9M5cq

بني مصطفى تتفقد عدد من مراكز الرعاية في الزرقاء

الزرقاء-اكتشف-هذه-المحافظة

عرض المسرحية العراقية قطرة مطر بالزرقاء

1667649452759

بتوجيهات ملكية.. العيسوي يتفقد مراحل تنفيذ مشروع تأهيل تلال الفوسفات بالرصيفة