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الأحد، 13-08-2023 02:10 م

حملة للتوعية بآثار التدخين السلبي على الأطفال

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة الصحة والجمعية الملكية للتوعية الصحية حملة إعلامية للتوعية بأضرار تعاطي منتجات التبغ وآثار التدخين السلبي على صحة الأطفال تحت شعار "مهمتنا نحميهم"، بالتعاون مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) ومنظمة فايتال ستراتيجيز ومنظمة الصحة العالمية وأمانة عمان الكبرى.

ويأتي إطلاق هذه الحملة ضمن الجهود الوطنية المستمرة لتطوير وتنفيذ برامج توعوية تعنى بالسلامة والصحة العامة بما في ذلك التوعية بأضرار التدخين وبأشكاله كافة.

وتهدف الحملة، التي تأتي أيضاً كجزء من الاستجابة لارتفاع معدلات التدخين في المملكة والتي بلغت 65.3% بين الرجال، إلى حماية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من المخاطر الصحية للتدخين السلبي وكسب التأييد للمادة رقم 53 من قانون الصحة العامة رقم 47 والتي تحظر استخدام التبغ بكافة أشكاله في الأماكن العامة.

وتُعرِّف الحملة بالمخاطر الصحية الناتجة عن تعرض الأطفال للتدخين السلبي مثل الموت المفاجئ للرضع والالتهابات الرئوية وغيرها، بهدف زيادة الوعي حول أهمية تفعيل سياسات مكافحة التبغ ودعمها.

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