الأحد 06-03-2022
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الأحد، 06-03-2022 05:49 م

مأدبا : إطلاق مبادرة مسارات سياحية

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الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية سياحة محافظة مأدبا، اليوم الأحد، مبادرة "مسارات سياحية" وذلك ضمن احتفالات مأدبا بعاصمة السياحة العربية للعام 2022.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون مع القطاع النسائي وتعريفه بالمسارات السياحية وأنواعها وما تحتويه من مواقع سياحية وأثرية متنوعة وتشجيعه على إطلاق مبادرات وتجارب سياحية متنوعة وزيادة نسبة مشاركة المرأة في العملية السياحية وبالتالي توفير فرص عمل للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.

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