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السبت، 06-07-2024 11:34 م

حملتان لمكافحة البعوض والذباب في الأغوار الشمالية وبني عبيد

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الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع بلديات اللواء وكذلك بلدية بني عبيد، اليوم السبت، حملة لمكافحة البعوض والذباب.

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وقال مدير زراعة الأغوار الشمالية، المهندس محمد النعيم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الحملة تأتي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشكل بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات المهددة للصحة العامة، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على بؤر تكاثر البعوض والذباب المنزلي والحشرات وأهمها مكبات النفايات وأكوام السماد العضوي وحظائر الأغنام والطرق الزراعية.


وأضاف أن الحملة ستشمل جميع مناطق لواء الأغوار الشمالية من منطقة العدسية شمالاً وحتى بلدة الكريمة جنوباً، وستستمر حتى الانتهاء من جميع المناطق والأحياء، لافتاً إلى أنه سيتم التنويع في أساليب المكافحة باستخدام المبيدات الرفيقة بالبيئة، إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات لتلقي ملاحظات المواطنين على الأرقام 0799063920 / 0775587054.

 




 

 


 

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