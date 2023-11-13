حوارية حول الضفة الغربية في ظل الحرب على قطاع غزة

الوكيل الاخباري - قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور عبد الرحيم المعايعة إن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة الرياض حمل مضامين مهمة، وقدم تشخيصا دقيقا لما يجري من تطورات خطيرة على أرض غزة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي، واتخاذ مواقف حازمة إزاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.



وثمن خلال ندوة حوارية نظمتها مسارات الأردنية تحت عنوان "الضفة الغربية في ظل الحرب على قطاع غزة"، بحضور عدد من السياسيين والكتاب، مواقف وجهود جلالة الملك وولي عهده الأمين، والدبلوماسية الأردنية التي تعبر عن ضمير الشعب الموحد خلف قيادة جلالته، وتعد متقدمة على كل المواقف.

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