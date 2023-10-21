بيان صادر عن عشيرة الفاعور في الاردن

الوكيل الاخباري - نؤيد ما جاء في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم في مؤتمر السلام المنعقد في القاهرة وبحضور ممثلي دول العالم..



حيث خاطب جلالته المجتمع الدولي بلغة واضحة وصريحة برسالة الإسلام التي حثت عليها قيم الاسلام السمحة



وهذه ليست المرة الاولى التي يدعو فيها جلالته الى تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط وأورد جلالته مثالا لرسالة الاسلام في العهدة العمرية التي أمرت المسلمين بأن لا يؤذوا راهبا ولا يهدموا كنيسة ولايقتلوا طفلا ولا إمرأة ولا كبيرا في السن ولا يقطعوا شجرة .



وتضمنت كلمة جلالة الملك الكثير من المعاني والرسائل بالغة الأهمية والوضوح، أولها الوقف الفوري للحرب وثانيها رسالة الى المجتمع الدولي بالعدالة وعدم الكيل بمكيالين وثالثها أن المحتل لا يمكن له القضاء على الحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية .



وأنه مهما مورس من جرائم ومجازر حرب لا بد من اظهار الحق مهما طال الآمد وسيهزم الطغيان والباطل كما اكد جلالة الملك بان عدم اعادة الحقوق لاصحابها هي من أوجدت التطرف .



ونؤكد التفافنا حول جلالة الملك وولي عهده المحبوب في مساعيه الدائمه الى تحقيق السلام وأنه لن يكون هناك أمن بدون سلام ، واعادة الحقوق إلى أصحابها في فلسطين ، حيث كانت كلمة جلالته من اقوى الكلمات التي خاطب فيها الضمير العالمي .



أدام الله عز مليكنا المفدى وحفظه وولي عهده الأمين الأمير حسين بن عبدالله وآدام علينا نعمتي الأمن والأمان والاستقرار انه على كل شيء قدير .



كلنا مع أبا الحسين حفظه الله كيف لا وهو سليل الدوحة الهاشميه وحفيد رسول الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ادامكم الله ذخرا للأمتين العربيه والاسلاميه ليبقى نبراصا بقول كلمة الحق رعاكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم انه نعم المولى ونعم النصير .



عنهم:راكان جميل الفاعور

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