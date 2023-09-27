الأربعاء 27-09-2023
الوكيل الاخباري

واتس آب يتوقف عن العمل في عدد من الهواتف نهاية شهر أكتوبر

دعوات لتعزيز الاستثمار السياحي الأخضر

حوارية حول كسب التأييد للمرأة في إربد

الرئيس الصيني يؤكد على ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية

خلال ساعات.. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

توضيح حول حملة تطعيم الطلاب بالمدارس

فقهيون: ذكرى المولد النبوي مدرسة إيمانية للتزود بالقيم والمبادئ الإسلامية

توقيع اتفاقيات وإطلاق منصة تعليمية على هامش قمة الأمن السيبراني

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

دور الرعاية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

الأربعاء، 27-09-2023 05:22 م

حوارية حول كسب التأييد للمرأة في إربد

منطقة-دوار-الدرة-في-محافظة-إربد


الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات المزار الشمالي التابع لمديرية شباب إربد اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول كسب التأييد للمرأة، وذلك بحضور 20 شابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من (18- 24 عاما).

وتم خلال الجلسة الحديث عن أهمية حملات كسب التأييد ودورها في مواجهة العنف والدفاع عن حقوق المرأة في المجتمع، وعن أهمية بناء التحالفات والمبادرات التوعوية ودورها في الدفاع عن قضايا وحقوق المرأة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202310162753558302954

دعوات لتعزيز الاستثمار السياحي الأخضر

88998899

فقهيون: ذكرى المولد النبوي مدرسة إيمانية للتزود بالقيم والمبادئ الإسلامية

92023250137313589835

توقيع اتفاقيات وإطلاق منصة تعليمية على هامش قمة الأمن السيبراني

5

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

92023200255139170459

دور الرعاية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

9a08d4cf-وزارة-التعليم-العالي-1

وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية