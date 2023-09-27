حوارية حول كسب التأييد للمرأة في إربد

الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات المزار الشمالي التابع لمديرية شباب إربد اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول كسب التأييد للمرأة، وذلك بحضور 20 شابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من (18- 24 عاما).



وتم خلال الجلسة الحديث عن أهمية حملات كسب التأييد ودورها في مواجهة العنف والدفاع عن حقوق المرأة في المجتمع، وعن أهمية بناء التحالفات والمبادرات التوعوية ودورها في الدفاع عن قضايا وحقوق المرأة.

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