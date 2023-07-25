الثلاثاء 25-07-2023
الوكيل الاخباري

"الأردنية" تعلن عن 117 شاغرا لإيفاد متفوقي حملة البكالوريوس

بني مصطفى: توفير النقل للعاملات في الزراعة من أولويات استراتيجية تمكين المرأة

مصدر: اجتماع مغلق للجنة القانونية النيابية لإقرار مشروع"الجرائم الإلكترونية"

اسماعيل ابو طالب يرزق بنجمته الاولى "زين "

الطيران الروسي يواصل حماية المدن التركية من حرائق الغابات

حوارية في إربد حول التكيف مع التغير المناخي

توفر 100 فرصة عمل للشباب في الأردن - رابط

الامن العام : 5 اصابات في مشاجرة بالشونة الجنوبية

الأمن للمواطنين: شاركونا في التصدي لهذا القاتل - فيديو

الجزائر.. إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات

الثلاثاء، 25-07-2023 04:42 م

حوارية في إربد حول التكيف مع التغير المناخي

720231918243850980735


الوكيل الاخباري - نظم تحالف التنمية البيئية، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية في اربد، حول خطة التكيف مع التغير المناخي في ظل شح المياه.

واكد الخبير في قطاع المياه المهندس فايز البطاينة أهمية الالتفات الى قضايا التغير المناخي والنظر في مخاطر تغيره التي باتت تهدد القطاعات المختلفة كالماء والغذاء والطاقة وغيره

مبينا ضرورة استحداث مؤشرات أداء واضحة ودقيقة لقياس مدى تنفيذ الخطط المعدة لهذه الغايات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1660635552659

"الأردنية" تعلن عن 117 شاغرا لإيفاد متفوقي حملة البكالوريوس

WhatsApp Image 2023-07-25 at 6.25.33 PM

بني مصطفى: توفير النقل للعاملات في الزراعة من أولويات استراتيجية تمكين المرأة

720231895524627015903

توفر 100 فرصة عمل للشباب في الأردن - رابط

6202320232924612669076

الامن العام : 5 اصابات في مشاجرة بالشونة الجنوبية

2512

الأمن للمواطنين: شاركونا في التصدي لهذا القاتل - فيديو

364716_4_1690288442

إطلاق بازار للمنتجات الغذائية والحرفية في عمان

أخبار متعلقة
x6666

انطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء في إربد

332723797_1158882904822283_462919255050404296_n

كلب ضال ينهش طفلة في الرمثا

1688549690152

إربد: أمسية أدبية حول تجربة الكاتب محمد الصمادي القصصية

اربد

إربد : أمسية أدبية حول تجربة الكاتب محمد الصمادي القصصية

وزارة الداخلية

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية - أسماء

الدفاع المدني 4

الدفاع المدني يحرر جثة شخص توفي بحادث مؤلم في إربد