حوارية في إربد حول التكيف مع التغير المناخي

الوكيل الاخباري - نظم تحالف التنمية البيئية، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية في اربد، حول خطة التكيف مع التغير المناخي في ظل شح المياه.



واكد الخبير في قطاع المياه المهندس فايز البطاينة أهمية الالتفات الى قضايا التغير المناخي والنظر في مخاطر تغيره التي باتت تهدد القطاعات المختلفة كالماء والغذاء والطاقة وغيره



مبينا ضرورة استحداث مؤشرات أداء واضحة ودقيقة لقياس مدى تنفيذ الخطط المعدة لهذه الغايات.

اضافة اعلان