إربد: أمسية أدبية حول تجربة الكاتب محمد الصمادي القصصية

الوكيل الإخباري- نظمت رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد، مساء أمس، في بيت عرار الثقافي، أمسية أدبية حول "تجربة الكاتب محمد الصمادي القصصية"، وذلك بحضور مدير ثقافة إربد الشاعر عاقل الخوالدة ومجموعة من الأدباء والمثقفين من محافظة إربد.

اضافة اعلان



وخلال الأمسية التي أدارها الكاتب صالح حمدوني، أشاد الخوالدة بدور الرابطة في تكريم المبدعين وتسليط الضوء على تجاربهم الإبداعية المختلفة من أدب وشعر وثقافة وفن.



وتحدث رئيس فرع الرابطة الشاعر أحمد طناش الشطناوي عن تجربة الكاتب الصمادي في كتابة القصة والتوثيق الثقافي، وقدم الشاعر والناقد عبدالرحيم جداية ورقة نقدية تحدثت عن ملامح العبث في النص القصصي عند الصمادي، وبخاصة في مجموعته الأخيرة بعنوان (جرعتان والبقية تفاصيل).



من جانبه، سلط الروائي محمد المقداد الضوء على الجانب الإنساني ونقل الواقع بصورة نصية عند الكاتب الصمادي في مجموعته الأخيرة، مبينا أن الصمادي قدم في هذه المجموعة خلاصة تجربته الإبداعية من الناحية الفنية والتقنية، كما قرأت الدكتورة ندى الخطيب ورقة نقدية حول تجربة الصمادي الإبداعية.



بدوره أعرب الصمادي عن شكره للرابطة ولمديرية ثقافة إربد ومديرها على رعاية الأمسية.



وفي نهاية الأمسية قدم الخوالدة والشطناوي الدروع التذكارية للمشاركين وللمحتفى به، فيما قدم رئيس فرع الرابطة درعا تكريميا لمدير الثقافة تقديرا له لرعايته الأمسية ودعم برامج الرابطة المختلفة.