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انطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء في إربد

الأربعاء، 05-07-2023 04:14 م

انطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء في إربد

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الوكيل الإخباري- انطلقت في بيت شباب إربد التابع لمديرية شباب المحافظة، اليوم الأربعاء، فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023، التي تنظمها وزارة الشباب، بمشاركة 38 شابا من جميع مراكز الشباب في المحافظة، ضمن الفئة العمرية من 15-17 عاما.

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وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمعسكر، محاضرات توعوية قدمها عدد من ضباط الأمن العام، حول الجنح والعقوبات المتعلقة بالفئات العمرية، والأمن والشرطة المجتمعية، وحماية البيئة والتلوث، والتوعية المرورية، وأسباب حوادث السير المختلفة وكيفية معالجتها والحد قدر المستطاع من وقوعها.


وتهدف المعسكرات، إلى زيادة التمكين المعرفي والمهاري لدى الشباب المشاركين، وتعزيز اتجاهاتهم ودعمهم للمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار واكتشاف وإبراز مواهبهم وصقلها، وتوفير الفرص لهم للتعبير عن الذات، وتعزيز قيم المواطنة والهوية الأردنية الواحدة، من خلال برامج تتيح لهم العيش المشترك في أجواء إيجابية مليئة بالمعرفة.

 




 

 


 

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