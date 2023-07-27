حوارية في البقعة الثقافي حول المشاركة الحزبية

الوكيل الاخباري- نظم مركز القدس للدراسات السياسية جلسة حوارية مساء أمس في قاعة منتدى البقعة الثقافي بعنوان "طريق الأحزاب السياسية إلى المجتمعات المحلية"، بمشاركة ناشطين وقادة المجتمع المحلي وشباب ونساء وممثلين عن أحزاب سياسية وجمعيات أهلية.

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وقال مدير عام المركز عريب الرنتاوي، أهمية ودور المجتمعات المحلية في حفز خارطة التحديث السياسي والمشاركة الحزبية، موضحا أن الجلسة تأتي ضمن سلسلة لقاءات يعمل المركز على تنظيمها في مختلف الدوائر الانتخابية، سعيا للقاء بالحراك الحزبي النشط استعدادا للانتخابات النيابية القادمة وسعيا لرفع معدلات المشاركة فيها.



وأكد رئيس منتدى البقعة الثقافي شاهر النصيرات، أهمية مخرجات اللجنة الملكية ودور قانوني الانتخاب والأحزاب في دفع رؤية التحديث السياسي، مشددا على أن أبواب المنتدى مفتوحة أمام مختلف الأحزاب لمحاورة المجتمع المحلي في البقعة.



من جهته، أشار الأمين العام لحزب المستقبل والحياة الدكتور صلاح القضاة إلى أن الانتساب للأحزاب السياسية هو الطريق الوحيد لتحقيق الإصلاح السياسي، مبينا أهمية معالجة المشكلات الاقتصادية والمعيشية كأزمة البطالة من خلال برنامج تنموي يعمل على إيجاد فرص عمل في المحافظات.

وفي نهاية الجلسة الحوارية، دار حوار حول واقع وآليات عمل الأحزاب السياسية، ورؤيتها للمرحلة القادمة.

