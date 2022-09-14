الملكة: اللهم ارفع عن أهلنا في بناية اللويبدة المنكوبة الشدة والبلاء

الوكيل الإخباري - نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله تغريدة على "تويتر" بعد حادث انهيار عمارة اللويبدة.

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وقالت جلالتها في التغريدة:" اللهم ارفع عن أهلنا في بناية اللويبدة المنكوبة الشدة والبلاء، اللهم إرحم من قضى منهم واربط على قلوب أمهاتهم وأهلهم وأغث لهفتهم على أبنائهم وأقربائهم. واللهم سدد خطى المنقذين والمسعفين وأعنهم في جهودهم.



وقالت مديرية الأمن العام بوقت سابق إن 5 أشخاص توفوا و 8 أشخاص اصيبوا جراء حادث انهيار عمارة اللويبدة.