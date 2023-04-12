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الأربعاء، 12-04-2023 02:51 م

خبير: قرار تأجيل أقساط القروض بات ملحاً ومذكرة النواب غير مُلزمة للبنوك

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الوكيل الإخباري - قال الخبير الاقتصادي والمالي حسام عايش، إن تأجيل الأقساط على المقترضين لشهر نيسان الحالي بات مطلباً أساسياً وملحاً في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المواطن. 

وأشار عايش لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن تاجيل قسط القرض لشهر نيسان يسهم في تحريك عجلة السوق خاصة بالتزامن مع عيد الفطر السعيد. 

وبين أن على البنوك أن تكون أكثر مرونة وأن تساهم في دفع عجلة الاقتصاد والحركة الاقتصادية، مؤكدا ان تأجيل قسط واحد لشهر واحد لا يؤثر بالشكل الكبير على المحفظة الإقراضية. 

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من جهته قال مصدر من جمعية البنوك أن المذكرة النيابية التي تم توقيعها من قبل 40 نائبا لتأجيل أقساط الشهر الحالي غير مُلزمة. 

وبين المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن قرار التأجيل من عدمه يخص البنوك بتوافق مع البنك المركزي. 

ويطالب النواب وعدد كبير من الشارع الاردني بتأجيل أقساط قروض الشهر الحالي الذي يتزامن مع عيد الفطر السعيد .

 




 

 


 

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