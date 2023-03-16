المحروق: لا تعرضات قائمة للبنوك الأردنية على بنك سيليكون فالي .. ولدينا كفاية برأس المال

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق أنه لا يوجد أي تعرضات مباشرة للبنوك في الأردن على بنكي ( سيليكون فالي الأمريكي وكريدي سويس السويسري) واللذان تعرضا لانهيار مالي كبير خلال الأيام الماضية.



وبيّن المحروق لـ " الوكيل الإخباري" أن البنوك في الأردن تعمل وفق أسس مصرفية سليمة وتمتع بالسلامة والمتانة المالية، وهو ما تؤكده جميع المؤشرات المصرفية بما فيها مؤشرات المتانة المالية.

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وأوضح أن البنوك في الأردن تمتلك نسب سيولة مرتفعة وتتمتع بقواعد رأسمالية قوية نسب كفاية رأس مال مرتفعة.



وأكد المحروق أن الإدارات الكفؤة للبنوك في الأردن وما تتمتع به من حكمة وخبرات متميزة وعريقة مكنتها من إدارة موجودات ومطلوبات البنوك في الأردن بطريقة حصيفة وهو ما جعل القطاع المصرفي الأردني من أكثر القطاعات المصرفية في العالم استقراراً وأماناً، إضافة للرقابة الحصيفة والمباشرة من البنك المركزي على البنوك.



ونوه إلى أن البنوك في الأردن بقيت خلال تاريخها في منأى عن أي أزمات مالية، مشيراً إلى أن البنوك في المملكة لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية في عام 2008 والتي كانت أزمة أكبر بكثير من التي نشاهدها اليوم.

وأضاف المحروق أنه لا يوجد أي تعرضات قائمة بشكل مباشر أو غير مباشر للبنوك الأردنية على البنوك التي أعلنت إفلاسها في الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم وجود تعاملات للبنوك مع بنك سيليكون فالي.



وأعلن في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام عن انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي وبنوك اخرى ما سبب موجة من الذعر في الأسواق العالمية وسط مخاوف من تكرار سيناريو الأزمة المالية العالمية، كما شهد بنك كريدي سويس ثاني أكبر بنك في سويسرا انخفاضاً في سعر سهمه بنسبة 30.13%.