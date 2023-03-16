الخميس 16-03-2023
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء: أدوية التنحيف ليست حلاً لإنقاص الوزن

المحروق: لا تعرضات قائمة للبنوك الأردنية على بنك سيليكون فالي .. ولدينا كفاية برأس المال

المياه: العمل على تحسين تزويد مياه الري وزيادة تغطية الصرف الصحي

الذهب يهبط عالمياً متأثراً بازمة القطاع المصرفي

المملكة على موعد مع منخفض جوي جديد السبت القادم

زلزال بقوة 5,2 درجة في إندونيسيا

السلفادور.. نقل ألفي سجين إلى مركز لاحتجاز الإرهابيين

لليوم الـ 31.. الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية المتصاعدة ضد الاحتلال

الأمم المتحدة: 39 شاحنة مساعدات دخلت سوريا عبر تركيا

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الخميس، 16-03-2023 11:02 ص

المحروق: لا تعرضات قائمة للبنوك الأردنية على بنك سيليكون فالي .. ولدينا كفاية برأس المال

جمعية البنوك


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق أنه لا يوجد أي تعرضات مباشرة للبنوك في الأردن على بنكي ( سيليكون فالي الأمريكي وكريدي سويس السويسري) واللذان تعرضا لانهيار مالي كبير خلال الأيام الماضية.

وبيّن المحروق لـ " الوكيل الإخباري" أن البنوك في الأردن تعمل وفق أسس مصرفية سليمة وتمتع بالسلامة والمتانة المالية، وهو ما تؤكده جميع المؤشرات المصرفية بما فيها مؤشرات المتانة المالية.

اضافة اعلان


وأوضح أن البنوك في الأردن تمتلك نسب سيولة مرتفعة وتتمتع بقواعد رأسمالية قوية نسب كفاية رأس مال مرتفعة.


وأكد المحروق أن الإدارات الكفؤة للبنوك في الأردن وما تتمتع به من حكمة وخبرات متميزة وعريقة مكنتها من إدارة موجودات ومطلوبات البنوك في الأردن بطريقة حصيفة وهو ما جعل القطاع المصرفي الأردني من أكثر القطاعات المصرفية في العالم استقراراً وأماناً، إضافة للرقابة الحصيفة والمباشرة من البنك المركزي على البنوك.


ونوه إلى أن البنوك في الأردن بقيت خلال تاريخها في منأى عن أي أزمات مالية، مشيراً إلى أن البنوك في المملكة لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية في عام 2008 والتي كانت أزمة أكبر بكثير من التي نشاهدها اليوم.

 

وأضاف المحروق أنه لا يوجد أي تعرضات قائمة بشكل مباشر أو غير مباشر للبنوك الأردنية على البنوك التي أعلنت إفلاسها في الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم وجود تعاملات للبنوك مع بنك سيليكون فالي.  

وأعلن في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام عن انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي وبنوك اخرى ما سبب موجة من الذعر في الأسواق العالمية وسط مخاوف من تكرار سيناريو الأزمة المالية العالمية،  كما شهد بنك كريدي سويس ثاني أكبر بنك في سويسرا انخفاضاً في سعر سهمه بنسبة 30.13%.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
464837

الغذاء والدواء: أدوية التنحيف ليست حلاً لإنقاص الوزن

وزارة المياه والري

المياه: العمل على تحسين تزويد مياه الري وزيادة تغطية الصرف الصحي

23

الأردن يشارك بالقمة الاقتصادية العربية الفرنسية

11-4-1543x1157

الشمالي يوجه للإسراع بإجراءات إقامة المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

إصابة بتصادم 5 مركبات على طريق جرش - عمان

320231321174112982397

جامعة مؤتة تحدد مواعيد المحاضرات في رمضان

أخبار متعلقة
23

الأردن يشارك بالقمة الاقتصادية العربية الفرنسية

3202314152723628950716

المركزي يحدد دوام البنوك في رمضان

image_0

خبير مالي: تأجيل أقساط البنوك "أحسن الأسوأ" والكلف تتضاعف 3 مرات

البنك المركزي (5)

البنك المركزي يُعمم على البنوك بشأن شركة كريف والشيكات المرتجعة

1652184276991

إطلاق مخرجات مشروع عيادة الأعمال

1202321221642496375451

هل تؤجل البنوك اقساط شهر آذار المقبل بالتزامن مع رمضان؟