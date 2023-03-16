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الخميس، 16-03-2023 10:41 ص

الأردن يشارك بالقمة الاقتصادية العربية الفرنسية

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الوكيل الإخباري - شاركت غرفة تجارة الأردن في أعمال القمة الاقتصادية العربية الفرنسية الرابعة 2023، التي عقدت، أمس الأربعاء، بالعاصمة باريس، تحت عنوان "شراكة يجب توثيقها في عالم يمر بأزمات".

وحسب بيان لغرفة تجارة الأردن، اليوم الخميس، تضمنت القمة التي نظمتها الغرفة التجارية العربية الفرنسية، واتحاد الغرف العربية ومجلس الأعمال الفرنسي وغرفة تجارة وصناعة مرسيليا وغرفة التجارة الدولية، جلسات عمل تركزت على المياه والبيئة، والعلاقة الاقتصادية العربية الفرنسية المتجددة، والمدن المستدامة ومشروعات الغد الكبرى والتغذية والعناية الصحية والبنوك وصناديق والتمويل والمناخ.

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وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق إن القمة التي أقيمت برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وافتتحها رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية فيسنت رينية، شكلت فرصة لإجراء تقييم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وفرنسا واستكشاف آليات لتعزيزها، ولاسيما في التقلبات الاقتصادية التي يعيشها العالم حاليا والضغوط القوية على سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة والتضخم.


وأشاد بالعلاقات التجارية المتصاعدة بين الدول العربية وفرنسا، لافتا إلى أن غرفة تجارة الأردن تعمل مع الغرف العربية الأعضاء في الغرفة التجارية العربية الفرنسية، على توحيد المواقف تجاه مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، وبما يقود إلى تعزيز الصادرات العربية إلى فرنسا.


ولفت إلى أهمية تكريس الجهود الممكنة من أجل زيادة آليات التعاون العربي بين الغرف التجارية العربية وبين غرف التجارة بدول الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تعزيز الترابط بين مجتمعات الأعمال في كلا الجانبين، إلى جانب تعزيز التواصل والعلاقات بين الشركات والمؤسسات التجارية في البلدان العربية والأوروبية.

 




 

 


 

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