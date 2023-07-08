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السبت، 08-07-2023 02:41 م

ختام دورة حول التربية الإعلامية في إربد

التربية الإعلامية


الوكيل الإخباري -اختتمت في مركز شباب وشابات غرب إربد اليوم السبت، أعمال الدورة التدريبية حول" التربية الإعلامية والمعلوماتية"، والتي نظمها المركز بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة والطفولة بمشاركة 20 شاباً وفتاة من أعضاء المركز.

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وهدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام، إلى تعزيز مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الشباب في ظل التطور في تقنيات الاتصال التي يرافقها نشر المعلومات، وتكريس الثقافة الصحيحة للتعامل مع تلك الوسائل، وتمكين الأفراد من تمييزها وتفنيد الأخبار الزائفة والشائعات.


وقدمت المدربتان رنيم عرابي وربى علوه خلال الدورة، محاضرات تناولت مفهوم التربية الإعلامية وأهميتها والفرق بين الإعلام التقليدي والإعلام الحديث، وأخلاقيات التربية الإعلامية، ووسائل الأمان الرقمي وحماية الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي وطرق التحقق من الصور والفيديوهات واستخدام التطبيقات الآمنة ، اضافة الى التوعية بقانون الجرائم الالكترونية والتعامل مع حالات التنمر الإلكتروني .

 




 

 


 

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