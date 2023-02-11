تحذير من سلوك طريق الماسورة المارة بقضاء العارضة

الوكيل الإخباري- حذر متصرف لواء دير علا الدكتور علي المواس من سلوك طريق الماسورة المارة بقضاء العارضة للمتجهين إلى مناطق الأغوار كونها باتت تشكل خطرا على مسير المركبات، خصوصا باصات النقل العام نظرا لانحدارها الشديد وعدم ملاءمتها للحمولات الكبيرة.

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وقال المواس ، اليوم السبت، "لوحظ ازدياد عدد المركبات المستخدمة لهذه الطريق نظرا لإغلاق طريق العارضة لإعادة تأهيلها"، مشيرا إلى أنها ليست طريقا رسمية وليست بديلا لطريق العارضة إنما الطريق البديل هو طريق (عيرا الكرامة) لحين الانتهاء من تحويلة حمرة الصحن الواصلة إلى لواء دير علا ومناطق الشمال.



وأكد المتصرف أنه سيكون هناك إجراءات قانونية شديدة لجميع وسائط النقل العام ممن يسلكون الطريق، حيث أن الطريق شهد العديد من الحوادث وكان هناك إصابات على مستوى المركبات الصغيرة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ليس الهدف منها المخالفات إنما حماية الركاب من أي حوادث مقدرة.



وشدد المواس على باصات النقل المشترك عدم التحميل مقابل الأجرة وسلوك هذه الطريق الخطرة، داعيا المواطنين إلى عدم المخاطرة بأرواحهم باستخدام هذه الباصات كونها غير مجهزة بوسائل السلامة العامة.



وفي الإطار نفسه، قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في بيان، إن نسبة الإنجاز بمشروع إعادة تأهيل طريق حمرة الصحن بلغت 78 بالمئة، ومن المتوقع أن يتم استكمال الأعمال بالكامل فيها منتصف آذار المقبل.