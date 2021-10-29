خطة أمنية خلال ماراثون عمّان الدولي

الوكيل الاخباري-

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علنت إدارة السير المركزية، تطبيق خطة مرورية، الجمعة، خاصة بإغلاقات الطرق وتحويلات السير، استعدادا لانطلاق ماراثون عمّان الدولي "Run Jordan".وقالت إدارة السير في بيان صحفي إن الشوارع المغلقة لمسار سباق الـ 10 كم بالكامل من الساعة 7 من صباح الجمعة ستكون: "شارع الملكة علياء (ما بين دوار المدينة ودوار الداخلية وعلى الاتجاهين)، شارع الملكة نور (من دوار الداخلية وحتى الدوار الرابع وعلى الاتجاهين)، شارع المتنبي - دوار مستشفى الخالدي - شارع عقبة بن نافع، شارع الأميرة بسمة (من إشارة عقبة بن نافع ولغاية إشارة عبدون السفلية وعلى الاتجاهين)، شارع علي بن أبي طالب (من إشارة عبدون السفلية ولغاية إشارة مثلث المهاجرين)، شارع قريش "سقف السيل" (من إشارة المهاجرين الضوئية ولغاية دخلة سحويل)، شارع الهاشمي وعلى الاتجاهين".أما عن الشوارع المغلقة لمسار سباقي الـ 21 كم والـ 42 كم بالكامل من الساعة 5 فجر ستكون:" شارع عمر مطر (من إشارة عبدون السفلية ولغاية إشارة مثلث المهاجرين)، شارع علي بن أبي طالب (من إشارة عبدون السفلية ولغاية إشارة مثلث المهاجرين)، شارع طلال، شارع قريش (سقف السيل)، شارع الهاشمي، شارع الجيش (من إشارة رغدان السياحي لغاية نفق جسر المربط وعلى الاتجاهين)".وأشارت إلى أن الإغلاق الجزئي لمسار سباقي 21 كم و42 كم سيكون من الساعة (11) مساء الخميس.وأضافت أن الإغلاق الجزئي للسير القادم من دوار المدينة باتجاه دوار الداخلية سيكون اعتبارا من الساعة (6) صباح الجمعة.ولفتت النظر إلى أن إغلاق السير بالكامل لمرحلة سباق (10) كم سيكون من الساعة (7) صباح الجمعة ولغاية انطلاق آخر متسابق الساعة (9:30) وسيتم فتح السير بمراحل خلال سباق (10) كم بعد مرور آخر متسابق ولغاية إشارة عبدون السفلية فقط.وبينت أن إغلاق السير كاملا لمرحلة سباق (21) كم وسباق (42) كم من الساعة (5) فجر الجمعة ولغاية انتهاء الماراثون كاملا.وأفادت إدارة السير بأن كوادرها موجودة بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والإرشاد لسلوك الطرق البديلة، والتقيد بالإشارات التحذيرية الخاصة بمسار الماراثون.